Más de 220 kilómetros de rutas entrerrianas serán intervenidos en la segunda etapa de bacheo

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha la segunda etapa de bacheo sobre distintas rutas provinciales que atraviesan los departamentos Concordia, San Salvador, Federal, Villaguay, Federación y Colón.

El inicio de los trabajos se concretó en la ruta provincial Nº 4, en el acceso a Los Charrúas, donde se ejecutan tareas sobre un tramo de 24 kilómetros dentro del denominado grupo II del plan vial provincial.

La intervención forma parte de un esquema de recuperación y mantenimiento de más de 222 kilómetros de rutas, accesos y obras complementarias distribuidas en distintos sectores de la provincia.

Qué obras contempla el plan vial

La Dirección Provincial de Vialidad informó que los trabajos incluyen bacheo superficial y profundo, ejecución de capas asfálticas, reparación estructural localizada y sellado de fisuras.

Además, la segunda etapa de bacheo contempla conformación de banquinas, limpieza y reacondicionamiento de alcantarillas, excavación y relleno de cunetas y mejoras en señalización horizontal y sistemas de semaforización.

Dentro de las obras complementarias también se prevé la construcción de alcantarillas y calzadas sumergibles, además de intervenciones específicas sobre puentes y accesos estratégicos.

Entre ellas figuran una calzada sumergible sobre el arroyo Gualeguaycito en Concordia, reparaciones sobre el puente Paso Duarte en el río Gualeguay y trabajos de infraestructura cerca del acceso a arroyo Barú, en el departamento Colón.

“Era un reclamo de años”, destacaron

El director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, recorrió el inicio de las tareas sobre la ruta 4 y destacó la importancia del plan vial.

“Es una ruta muy productiva que, por decisión del gobernador Frigerio, forma parte del plan de mantenimiento y recuperación vial de la provincia que abarca 222 kilómetros”, señaló.

Por su parte, el diputado provincial Marcelo López afirmó que los trabajos representan “un pedido de años de reclamo” por parte de vecinos y productores de la zona.

También la senadora provincial Gloria Cozzi sostuvo que la obra “será de vital importancia para el traslado de productores, vecinos, colectivos a establecimientos educativos y ambulancias”.

Los tramos que serán intervenidos

El plan de obras de la segunda etapa de bacheo abarca distintos corredores provinciales considerados estratégicos para la producción y conectividad.

Los tramos previstos son la ruta provincial Nº 4 entre la Ruta Nacional 14 y Los Charrúas; la ruta provincial Nº 22 entre Ruta Nacional 14 y Federal; y la ruta provincial Nº 23 entre Ruta Nacional 130 y Ruta Nacional 18, a la altura de Jubileo.

También se intervendrá la ruta provincial Nº 38 entre San Salvador y Ubajay, además del acceso a Puerto Yeruá desde la Ruta Nacional 14.