El Gobierno asistirá al PAMI con $580.000 millones

El PAMI recibirá un auxilio financiero de $580.000 millones por parte del Gobierno nacional, que emitirá nueva deuda en pesos para afrontar compromisos con prestadores y proveedores.

La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial.

Según se indicó en los considerandos de la normativa, el aporte busca garantizar “la continuidad de las prestaciones y servicios” que brinda el organismo a jubilados y pensionados, en medio de una situación financiera considerada “crítica”.

Financiamiento mediante emisión de deuda

El esquema dispuesto por el Ministerio de Economía contempla la ampliación de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), con vencimientos previstos entre julio y septiembre de este año.

De esta manera, el Gobierno nacional tomará deuda para transferir recursos al organismo previsional, en un contexto atravesado por reclamos vinculados a cortes de servicios y dificultades en la entrega de medicamentos.

El primer tramo del financiamiento, equivalente al 33% del total, será cubierto con letras con vencimiento el 31 de julio de 2026 por un valor nominal de $173.672 millones.

Cómo se distribuirán los fondos

Otro 33% será financiado mediante instrumentos con vencimiento el 31 de agosto de 2026, por un monto nominal de $164.037 millones.

El 34% restante corresponderá a letras con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, por un valor de $187.363 millones.

La normativa precisó que los instrumentos financieros serán entregados a valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026 y deberán ser reembolsados dentro del mismo ejercicio financiero, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto General 2026.

La resolución fue firmada por los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman.