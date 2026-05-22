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Policiales Operativo

Hallaron más de 700 mil pesos, cocaína y marihuana en seis allanamientos en Gualeguaychú

Los procedimientos fueron llevados adelante durante la tarde y noche del jueves por personal de la División Drogas Peligrosas. Como resultado del operativo, quedaron detenidos tres mayores de edad: una mujer y dos hombres.

22 de Mayo de 2026
Operativo en Gualeguaychú.
Operativo en Gualeguaychú.

Los procedimientos fueron llevados adelante durante la tarde y noche del jueves por personal de la División Drogas Peligrosas. Como resultado del operativo, quedaron detenidos tres mayores de edad: una mujer y dos hombres.

Una serie de allanamientos realizados en Gualeguaychú terminó con el secuestro de drogas, dinero en efectivo y la detención de tres personas en el marco de una investigación por presunto comercio de estupefacientes.

 

Los procedimientos fueron llevados adelante durante la tarde y noche del jueves por personal de la División Drogas Peligrosas de Gualeguaychú, que intervino en distintos domicilios ubicados en barrio Esperanza, barrio Yapeyú y zonas cercanas, dentro de la jurisdicción de Comisaría Segunda.

 

 

Las medidas judiciales fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías y Transición N° 1, a cargo de la jueza Natalia Céspedes, con intervención de la Fiscalía dirigida por Jorge Gutiérrez.

 

Qué encontraron durante los procedimientos

 

De acuerdo a la información oficial, durante los operativos se secuestraron envoltorios con clorhidrato de cocaína por un peso total de 36,7 gramos y marihuana con un pesaje de 43,3 gramos.

 

Además, los efectivos encontraron una suma superior a los 700 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación judicial.

 

 

En el marco de los allanamientos desarrollados en Gualeguaychú, también fueron identificadas 19 personas, entre ellas 12 mujeres y siete hombres.

Como resultado del operativo, quedaron detenidos tres mayores de edad: una mujer y dos hombres, quienes fueron trasladados y permanecen alojados a disposición de la Justicia.

 

Participaron divisiones de distintos departamentos

 

Los procedimientos fueron ejecutados por personal especializado de la División Drogas Peligrosas de Gualeguaychú, con apoyo de efectivos provenientes de Nogoyá, Concordia, Villaguay, Islas y Paraná.

 

 

También participaron grupos especiales de distintas departamentales y la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.), que colaboró en las irrupciones simultáneas realizadas en los distintos domicilios investigados.

 

Desde la fuerza señalaron que los allanamientos forman parte de una investigación vinculada al narcomenudeo y remarcaron la importancia del trabajo coordinado entre la Policía y la Justicia para avanzar en este tipo de causas.

Temas:

Gualeguaychú operativo Drogas
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