Modificaron el horario del partido de Patronato en Santiago del Estero

Patronato ya tiene confirmado el nuevo horario para su próximo compromiso por la Primera Nacional. El equipo entrerriano visitará a Güemes de Santiago del Estero este domingo desde las 18.30, en el marco de la 15ª fecha de la Zona B.

Inicialmente, el encuentro estaba previsto para las 16 en el estadio Arturo Jiya Miranda, pero la organización decidió modificar el horario para evitar coincidir con la definición del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol entre River Plate y Belgrano.

El árbitro designado para el encuentro será Bryan Ferreyra. El partido aparece como una nueva oportunidad para que Patronato continúe acercándose a los puestos de reducido después de una serie positiva de resultados.

El presente de Patronato y el debut de Guiñazú

El conjunto rojinegro atraviesa un buen momento desde que Marcelo Candia quedó al frente del plantel principal. En la última presentación, el equipo entrerriano derrotó por 2 a 0 a Chacarita Juniors y logró extender su invicto en el campeonato.

Actualmente, Patronato suma 17 puntos y se mantiene expectante en la pelea por acercarse a los puestos de clasificación dentro de la Zona B de la Primera Nacional.

Estadio de Güemes.

Enfrente estará un Güemes que llegará con entrenador nuevo. El conjunto santiagueño tendrá el estreno de Pablo Guiñazú como director técnico tras la salida de Juan Vitta.

El exmediocampista de la selección argentina, Independiente, Newell’s y Talleres asumió después de la dura derrota sufrida por el Gaucho frente a Colegiales por 4 a 1.

Cómo llegan los equipos

El equipo santiagueño ocupa actualmente el penúltimo puesto de la Zona B con 13 unidades, solamente por encima de Almagro, que cierra la tabla con 12 puntos.

En ese contexto, Güemes buscará hacerse fuerte de local para comenzar una nueva etapa bajo la conducción de Guiñazú y tratar de salir de los últimos lugares del campeonato.

Por el lado de Patronato, el objetivo será sostener la recuperación futbolística y continuar sumando fuera de Paraná para mantenerse cerca de la zona de clasificación al reducido por el segundo ascenso.