Rowing se prepara para los playoffs del Torneo Apertura y el Campeonato Argentino de hockey

Rowing vive una agenda cargada de actividades con sus categorías de primera y juveniles de hockey sobre patines. Ángel Ríos, entrenador del club, destacó: “Estamos practicando lo que es Junior y Primera Varones para llegar de la mejor manera a los playoff del torneo Apertura Local”.

El inicio de los playoffs está previsto para dentro de aproximadamente 15 días. La sede del club ha sido escenario de entrenamientos y de encuentros previos, aunque algunos partidos fueron suspendidos por lluvia, lo que no detiene la preparación de los equipos.

Además de la primera y los juveniles, Rowing organiza la Copa Revolución, torneo que convoca equipos de la provincia y de Buenos Aires. Ríos explicó: “Nació hace unos años como un torneo amistoso. Los equipos de Buenos Aires querían participar y ahí se fue armando la Copa Revolución, y ahora ya es una tradición que tenemos”.

Campeonato Argentino: un desafío nacional

Rowing también se prepara para participar en agosto del Campeonato Argentino de primera varones. “Entre Ríos tiene dos cupos para el torneo nacional y nosotros fuimos subcampeón el año pasado. Los dos equipos entrerrianos van a ir al Argentino en agosto en Buenos Aires”, señaló Ángel Ríos.

Rowing se prepara para los plays off del torneo apertura

Los entrenamientos se realizan con intensidad pese a las bajas temperaturas, y el equipo combina juventud y experiencia. “La primera nuestra está en transición, son chicos de 16, 17 años, con lo mejor de las ganas, le ponen el pecho a las balas”, aseguró el entrenador.

La fecha anterior del torneo Apertura se suspendió por lluvia, y las jornadas perdidas se jugarán entre semana para no retrasar el fixture. Ríos anticipó que el próximo encuentro será contra Recreativo Verde, uno de los dos equipos de esa institución.

Orgullo y sentido de pertenencia

Ángel Ríos asumió la responsabilidad de dirigir a Rowing con orgullo. “Este año empecé como entrenador. Jugaba hasta hace dos años y hoy me toca dirigir a chicos que fueron compañeros míos en la primera y otros que vi ponerse los patines por primera vez. Eso hace el sentido de pertenencia que tenemos hacia el club”, explicó.

La preparación del club combina la formación de jóvenes talentos con la experiencia de los más grandes, consolidando el hockey sobre patines como un deporte de referencia en la región. Entre la competencia local y los desafíos nacionales, Rowing se consolida como un protagonista activo y comprometido en la escena deportiva.