Paraná Rowing Club fue campeón del Regional A: un logro histórico para el hockey de la región

REDACCIÓN ELONCE
El Paraná Rowing Club se consagró campeón del Regional A de hockey femenino y celebró un título clave que lo clasificó a la Superliga y marcó un hito para el deporte local.
El Paraná Rowing Club se consagró campeón del Regional A de hockey femenino tras una destacada campaña que no solo le dio el título, sino también la clasificación a la Superliga nacional. El logro tuvo un impacto inmediato en la comunidad deportiva de Paraná, ya que el podio fue completamente ocupado por equipos de la ciudad, reflejando el crecimiento del hockey local. En el programa El Once Deportivo, Micaela Ledesma (arquera del equipo) y Tomás Ruiz (entrenador) hicieron hincapié del hito.
“La verdad que para la región y para las federaciones es un logro muy importante y haber completado el podio los tres equipos de Paraná. Eso nos posiciona y nos hace tener objetivo y planificación para el año que viene volver a ocupar esos mismos lugares”, expresó uno de los protagonistas, resaltando el valor colectivo del desempeño.
El ambiente dentro del plantel también fue clave para alcanzar la consagración. La unión del grupo y la capacidad de adaptación ante lesiones y ausencias permitió sostener el nivel competitivo a lo largo del torneo. Además, el equipo logró superar momentos de presión en partidos decisivos, especialmente en instancias donde la clasificación dependía de otros resultados o definiciones por penales.
Un título que posiciona a Paraná
La obtención del campeonato no solo representa un trofeo más para el club, sino un salto de calidad en el posicionamiento del hockey de Paraná dentro del escenario nacional. La clasificación a la Superliga abre un nuevo desafío deportivo para el equipo, que deberá medirse con clubes de alto nivel de provincias como Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
El hecho de que los tres primeros puestos del torneo hayan sido ocupados por equipos de la misma ciudad refuerza la idea de un crecimiento sostenido del hockey en Paraná. Esta situación no solo eleva el nivel de competencia interna, sino que también obliga a los clubes a profesionalizar aún más sus estructuras deportivas y formativas.
La final y el análisis del cuerpo técnico
El cuerpo técnico del campeón destacó la planificación previa como uno de los factores determinantes para el éxito. Según explicaron, el trabajo durante la semana fue clave para anticipar distintos escenarios del partido decisivo. A pesar de algunas dificultades en la fase de grupos, el equipo logró corregir errores y llegar en un buen nivel a la instancia final.
Uno de los momentos más complejos del torneo fue el partido ante Talleres, donde el equipo comenzó en desventaja y debió lidiar con la presión de depender de otros resultados. Sin embargo, la capacidad de concentración fue fundamental para mantener el enfoque.
“Creo que que fue el partido que más lo sufrimos, pero por lo que estábamos dependiendo de lo que pasaba en la otra cancha. Como dice Tomy, empezamos perdiendo, habíamos empezado muy bien el partido y nos sorprendió en un córner corto.”, relató una de las integrantes del plantel.
Penales y experiencia de la arquera
Uno de los puntos más decisivos del torneo fue la definición por penales, donde el equipo mostró temple y preparación. La arquera tuvo un rol fundamental, especialmente en una competencia que incluyó varias tandas consecutivas en pocos días.
“A mí por lo general a mí me gustan los penales australianos. Cuando salieron para mí fue todo un desafío y de hecho me iba a entrenar con una compañera que tenía hace mucho tiempo”, explicó la jugadora, destacando su preparación específica para este tipo de situaciones.
La confianza en ese tipo de definiciones fue clave para sostener el rendimiento en momentos de máxima presión, algo que terminó inclinando la balanza a favor del equipo en instancias decisivas del torneo.
Una mirada crítica al hockey regional
Más allá del título, también hubo espacio para el análisis del presente del hockey en la región. El cuerpo técnico fue claro al señalar que, pese a los buenos resultados de los clubes de Paraná, aún existen aspectos estructurales por mejorar para elevar el nivel general de la competencia.
El planteo apunta a la necesidad de fortalecer el trabajo de base y la articulación regional, especialmente con otras federaciones, como una forma de mejorar la competitividad general del hockey local y prepararse para desafíos nacionales más exigentes.