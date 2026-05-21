Confirmaron que el Papa León XIV estará en Uruguay en noviembre

En las últimas horas de este jueves la Iglesia Católica confirmó la llegada del Papa León XIV a Uruguay en el mes de noviembre, en el marco de una gira regional que podría incluir también a otros países de América Latina.

La noticia generó una fuerte expectativa tanto en el ámbito religioso como político, ya que se tratará de una visita histórica. El líder de la Iglesia Católica se convertirá en el segundo papa en visitar ese país.

El antecedente más cercano remite a las visitas de Juan Pablo II en 1987 y 1988, que marcaron un hito en la historia religiosa uruguaya.

Recorrido y agenda prevista

Durante su estadía en Uruguay, el Papa León XIV incluirá actividades en distintas ciudades. Según trascendió, el Pontífice visitará Montevideo, además de otros puntos del interior como Florida y posiblemente Salto.

La gira tendría una duración breve pero intensa, con un máximo de tres días. En ese lapso, se prevén encuentros con fieles, recorridas institucionales y actividades pastorales.

Uno de los puntos destacados será su paso por el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, un lugar emblemático para la fe uruguaya, ubicado en el departamento de Florida.

Repercusiones y expectativas locales

La confirmación fue recibida con entusiasmo por autoridades locales. El intendente de Florida, Carlos Enciso Christiansen, había anticipado la posibilidad de la visita. “Que esté aquí va a ser componente espiritual para muchos y también un acontecimiento de primer nivel”, expresó el jefe comunal, destacando el impacto del evento.

En Montevideo, además, el Papa León XIV Uruguay recorrerá obras sociales vinculadas a la labor de las hermanas de Madre Teresa de Calcuta, particularmente en zonas vulnerables.

Un viaje con antecedentes diplomáticos

La visita también tiene un trasfondo político y diplomático. El actual presidente uruguayo, Yamandú Orsi, había mantenido un encuentro previo con el Pontífice.

Durante esa reunión, realizada en Europa, el mandatario extendió formalmente la invitación para que el Papa visite el país, retomando una agenda pendiente desde el pontificado anterior.

En ese contexto, Orsi planteó además la necesidad de incluir en la agenda internacional temas vinculados a la paz, en medio de conflictos globales.

Un liderazgo con mirada en América Latina

El Pontífice ya había manifestado su interés en visitar la región tras sus primeros viajes internacionales, que incluyeron destinos como Líbano y Turquía.

Antes de su llegada a Uruguay, el Papa tiene previsto viajar a España, donde desarrollará una intensa agenda en ciudades como Madrid y Barcelona, consolidando su perfil internacional.