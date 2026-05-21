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Habló la madre del alumno al que una vicedirectora le pateó el pupitre: “Ella tiene que dar el ejemplo”

La polémica por el video viral ocurrido en una escuela de Rosario sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la madre del estudiante involucrado. Denunció malos tratos, cuestionó la sanción aplicada y apuntó contra la actitud de la vicedirectora.

21 de Mayo de 2026
El video fue grabado y difundido por redes.
El video fue grabado y difundido por redes. Foto: Captura de video.

REDACCIÓN ELONCE

La polémica por el video viral ocurrido en una escuela de Rosario sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la madre del estudiante involucrado. Denunció malos tratos, cuestionó la sanción aplicada y apuntó contra la actitud de la vicedirectora.

La controversia por el video viral registrado en una escuela de Rosario continúa generando repercusiones. En las últimas horas habló Silvia, madre de Matías, el alumno al que una vicedirectora le pateó el pupitre en plena clase, y cuestionó duramente el accionar de la autoridad escolar.

 

El episodio ocurrió en la Escuela 540 y fue filmado por una estudiante del curso. En las imágenes se observa cómo la vicedirectora ingresa al aula luego de ser convocada por la docente debido a problemas de disciplina y, en medio de una discusión, patea el banco del adolescente mientras lo reta delante de sus compañeros.

Yo veo el video y veo que él mueve el banco, pero no era para que reaccionara de esa manera. Tendrían que haberme llamado para hablar”, sostuvo Silvia en declaraciones televisivas. Junto a ella estuvo Matías, alumno de tercer año, quien aseguró que la directiva “entró enojada” y retó a todo el curso.

 

La familia denunció antecedentes de malos tratos

 

Tras la viralización de las imágenes, la madre del estudiante aseguró que los conflictos con la vicedirectora no son nuevos y denunció presuntos malos tratos hacia los alumnos de la institución.

 

“Dicen que tiene mal comportamiento, pero nunca me llamaron. El año pasado también lo sacaron del aula a los empujones”, afirmó Silvia, visiblemente molesta por la situación.

Además, cuestionó otras actitudes atribuidas a la autoridad escolar. Según relató, la vicedirectora “prohíbe que los alumnos vayan al baño” y mantiene las ventanas abiertas “pese al frío”, situaciones que, aseguró, generan malestar entre los estudiantes.

 

Y negó que su hijo tenga actitudes violentas: “Él vive adentro de mi casa, no es un chico de la calle”.

 

“¿Qué tengo que hacer? ¿Dejarlo en la esquina para que esté con los soldaditos? ¿O que ande robando?”, se quejó en una referencia a los menores que son utilizados por bandas narco en Rosario para delinquir.

 

Matías fue suspendido por 15 días y deberá realizar trabajos prácticos durante ese período. Su madre rechazó la sanción y defendió el comportamiento de su hijo. “Ella tiene que dar el ejemplo”, reclamó, en referencia a la continuidad de la directiva en sus funciones pese a la repercusión pública del caso.

 

Debate por los límites de la autoridad escolar

 

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y abrió un intenso debate sobre la convivencia escolar, los límites de la autoridad docente y el comportamiento dentro de las aulas.

 

En la grabación también puede escucharse a la vicedirectora defender al cuerpo docente y advertir a los estudiantes por el uso de celulares durante las clases.

“Si ustedes molestan al personal que viene a trabajar de buena voluntad, eso no lo voy a permitir”, expresó la mujer frente al curso, en una escena que quedó registrada completamente y multiplicó la repercusión del episodio.

 

Mientras el caso continúa generando opiniones divididas, la comunidad educativa permanece atenta a posibles medidas institucionales y a la evolución del conflicto entre la familia del alumno y las autoridades escolares.

Temas:

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