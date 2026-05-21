Emprendimiento entrerriano participa de la Copa Argentina de Cervezas

REDACCIÓN ELONCE
Una cervecería de Valle María participa de la Copa Argentina de Cervezas, que se realiza en Buenos Aires. Según se informó, alrededor de 1300 cervezas serán evaluadas por más de 75 Jueces Nacionales e Internacionales en 60 categorías.
Una cervecería de Valle María participa de la Copa Argentina de Cervezas, que se realiza en Buenos Aires. Según se informó, alrededor de 1300 cervezas serán evaluadas por más de 75 Jueces Nacionales e Internacionales en 60 categorías.
Mario Krapp, propietario, explicó a Elonce que se trata de "un evento a nivel nacional en donde se premian a las mejores cervecerías artesanales de todo el país. Está buena porque es una Copa bien federal, en donde la provincia de Entre Ríos está tomando mucha fuerza a medida que pasa el tiempo y está buenísimo”.
Comentó que su emprendimiento participa todos los años: "Fue la copa donde ganamos nuestra primera medalla. Todos los años vamos y este viernes viajamos a Buenos Aires."
La producción de cerveza se realiza en Valle María, en su fábrica. "Hace alrededor de 5 años que estamos instalados acá en Entre Ríos, en la zona de Diamante. Mis padres son entrerrianos y nosotros nos vinimos para nuestras tierras en la pandemia y ahora estamos instalados en Valle María. Llevamos siempre nuestras cervezas afuera del país, pero en la Copa Argentina nos sentimos muy bien. Tuvimos una competencia grande en La Plata y obtuvimos tres medallas, también cuatro medallas en México, así que estamos muy incentivados”, dijo.
Sobre la Copa Argentina, señaló que “el sábado pasado arrancó la cata y terminó hoy. Hay que tener en cuenta que son más de 1300 muestras y lleva su tiempo. Hoy bajan la persiana y lo más lindo es mañana porque vamos todos y te enterás ahí en vivo quien gana".
Mario habló sobre su pasión por la cerveza artesanal: "Me encanta. Pasaron muchas cosas, obviamente las primeras que probé fueron del sur. Fue una experiencia muy buena que empezó cuando iba al secundario. Fuimos a visitar la primer cervecería de Argentina y algo se prendió en mí. Cuando nació mi nena, nació la birra y de ahí a hoy es un camino constante, más allá de la situación del país. Esto es un emprendimiento familiar y estamos con mucho empuje constantemente. Hoy vivimos de lo que amamos, pero queremos hacer la mejor cerveza al país y trabajamos siempre en eso”.
El emprendedor destacó que comercializar cerveza artesanal es un desafío: "La cerveza artesanal argentina está posicionada entre una de las mejores de Sudamérica. En las condiciones que trabajamos nosotros, que son muy alejadas de lo que es poder importar insumos, estamos a 500 km de Buenos Aires, todo cuesta mucho más, pero la cerveza es muy buena. Seguimos trabajando, seguimos apostando, seguimos invirtiendo”.