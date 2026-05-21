Una anestesista fue encontrada muerta en el patio de su casa en Corrientes: investigan si fue un crimen

Una anestesista de 37 años, Fátima Bergalli, fue hallada muerta este miércoles en su vivienda de la ciudad de Esquina, Corrientes. La mujer fue encontrada en el patio de su hogar sin signos vitales, y los bomberos que llegaron al lugar intentaron reanimarla sin éxito. Por el momento, se investiga si la muerte podría estar vinculada a un crimen.

La alerta que llevó a los bomberos

Los bomberos acudieron a la vivienda ubicada en la calle Sargento Cabral al 700, entre 25 de Mayo y Velasco, tras recibir un llamado de vecinos que alertaron sobre un posible incendio. Al llegar, los uniformados no detectaron fuego ni humo, pero ingresaron a la casa para verificar que no hubiera algún foco ígneo.

“Un vecino vio un alboroto y pensó que era un incendio, entonces llamó a los bomberos”, relató el brigadista Gabriel Gutiérrez al medio local TN Esquina Noticias. Sin embargo, al ingresar, encontraron a la anestesista tirada en el patio, sin signos vitales. “Intentamos hacerle la reanimación y estuvimos aproximadamente 10 minutos, pero no hubo caso. La persona ya estaba hacia rato fallecida por la rigidez de sus piernas y el cuerpo”, agregó.

Intervención policial y primeras investigaciones

La Policía de Corrientes intervino tras el hallazgo. En el lugar se encontraba la pareja de la profesional, identificada como N.M.P., quien declaró que había encontrado a Bergalli sin vida. El fiscal Gustavo Mosquera quedó a cargo de la causa, que por el momento tiene carátula de muerte dudosa, y ordenó la realización de una autopsia para determinar la causa exacta del deceso, incluyendo la posibilidad de asfixia.

Reconocimiento a su labor profesional

Bergalli era una profesional reconocida en Esquina y su fallecimiento causó un fuerte impacto en la comunidad. Medios locales compartieron un mensaje de despedida: “Esquina está de luto”. También recordaron la frase que la anestesista solía compartir en su consultorio: “Dra. Fátima Bergalli. Medicina para el alivio del dolor. Porque aliviar el dolor no es solo tratar síntomas, es devolver calidad de vida y esperanza”.

Sus colegas destacaron su compromiso y dedicación: “Empatía, escucha y contención para cada paciente; profesionalidad, formación constante y actualización médica; y compromiso, dedicación y vocación en cada tratamiento. Gracias por tanto, Dra. Fátima. Tu vocación deja huella”, concluyeron.