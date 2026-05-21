Presunto abuso sexual infantil: contradicciones e inconsistencias desacreditarían la denuncia

La causa por una denuncia de abuso sexual infantil incorporó pruebas y testimonios que contradicen parte del relato de la madre denunciante, mientras el acusado continúa detenido con prisión preventiva en Concordia.

El caso tomó estado público días atrás, cuando Camila Fernández aseguró que su hija de dos años habría sido abusada sexualmente por la pareja de su madre mientras ella permanecía internada en el hospital Delicia Concepción Masvernat acompañando a otro de sus hijos. Incluso, la denunciante se manifestó en los tribunales locales reclamando avances en la investigación.

A raíz de la denuncia, Sebastián Salinas señalado quedó detenido bajo la imputación provisoria de abuso sexual con acceso carnal. Sin embargo, con el avance de la causa comenzaron a incorporarse elementos que pusieron en duda parte de las declaraciones brindadas por la mujer, publicó Concordia Policiales.

Uno de los puntos que también generó repercusión pública fue la denuncia sobre supuestas amenazas recibidas por la familia de la mujer. Según había manifestado, personas vinculadas al acusado habrían incendiado su vivienda en Colonia Roca durante la noche del 15 de mayo.

No obstante, de acuerdo a las pericias realizadas por especialistas, el incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico, descartándose inicialmente la hipótesis de un ataque intencional.

En paralelo, la investigación judicial avanzó con el análisis de documentación médica, registros audiovisuales y declaraciones testimoniales que contradicen algunos aspectos del relato inicial.

Entre los puntos observados figura la afirmación de la madre sobre una presunta revisión médica realizada a la menor en el hospital Masvernat, donde supuestamente se habría constatado un desgarro. Sin embargo, según consta en los registros incorporados al expediente, la niña no habría sido atendida en esa ocasión debido a la negativa de la propia denunciante.

La investigación además sumó registros de cámaras de seguridad y testimonios que contradicen parte de la secuencia temporal denunciada por la mujer. Según trascendió, la denunciante sostuvo que encontró a la niña sola junto al acusado el jueves. Sin embargo, imágenes de cámaras de seguridad ubicarían a ambos adultos caminando juntos hacia una parada de colectivos durante la noche anterior.

A esto se agregaron testimonios de personas cercanas al entorno familiar. Una mujer declaró que la menor permaneció bajo su cuidado durante gran parte de esa jornada y aseguró que la niña jugaba normalmente hasta que su madre pasó a buscarla. Otra testigo indicó que la menor permaneció en su domicilio desde la noche del miércoles hasta el sábado, día en que finalmente habría sido examinada por el médico forense.

También surgieron diferencias respecto al cuadro de salud de otro de sus hijos. Mientras la mujer había manifestado públicamente que el niño padecía leucemia, informes médicos señalaron que el menor fue tratado por una infección bacteriana cutánea.

Todos los elementos continúan siendo evaluados por la Justicia en el marco de una causa que permanece en etapa investigativa, mientras el imputado sigue privado de su libertad por disposición judicial.

Sobre la denuncia por presunto abuso sexual infantil en Concordia

La causa se originó el pasado 7 de mayo, cuando la madre de la menor denunció que su hija había sido abusada sexualmente mientras permanecía al cuidado de su abuela en el barrio Universidad.

Según relató, la abuela se habría ausentado del domicilio y dejó a la niña bajo el cuidado de su pareja, Sebastián Salinas. Al regresar de manera imprevista, Camila escuchó los llantos de la pequeña y descubrió la situación que luego fue confirmada por el médico forense. "Desde la esquina escuchaba los gritos de mi hija que lloraba. Cuando entro, mi hija estaba sin pantalón y este tipo sin remera. Mi nena me decía: ‘Mamá, nene me hizo nana’, señalándose el pañal", había relatado la joven madre en la puerta de los Tribunales.

De acuerdo con la denuncia, la menor sufrió lesiones graves y debió recibir tratamiento médico prolongado.

"Mi mamá fue cómplice porque hay mensajes y audios donde ella insistía con que Salinas quería cuidar a la nena. Después me mandaba mensajes diciendo que la fuera a buscar, que la nena la tenía cansada. Había sido que este sujeto ya había abusado de mi hija", denunció.