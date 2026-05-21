Vouchers Educativos: cómo avanza el proceso de evaluación de solicitudes

Los Vouchers Educativos 2026 ingresaron en la etapa de evaluación luego de que finalizara el período de inscripción a fines de abril. Actualmente, las autoridades nacionales analizan si los postulantes cumplen con los requisitos exigidos para acceder a la asistencia económica destinada a familias con hijos en escuelas privadas con aporte estatal.

En este contexto, quienes consultan el estado de la solicitud en la plataforma oficial comenzaron a recibir distintos mensajes vinculados al avance del trámite. Uno de ellos indica: “Primera certificación aceptada”. Aunque no existe una explicación oficial sobre el significado exacto, se interpreta que el postulante superó una primera instancia de validación y avanzó hacia nuevas verificaciones relacionadas con ingresos familiares y situación de la institución educativa.

Otro de los mensajes que reciben algunas familias señala: “Tu solicitud tiene certificada la condición de regularidad por tu escuela. Pasa a evaluación socioeconómica (ANSES)”. Esto implica que la institución educativa ya confirmó la condición de alumno regular y ahora resta el análisis económico a cargo del organismo nacional.

Qué requisitos evalúan para aprobar el beneficio

Si bien el Gobierno nacional no detalló cuántas etapas comprende el proceso total, se estima que, una vez concluida la evaluación socioeconómica de ANSES, el beneficio comenzará a liquidarse para quienes resulten aprobados.

El Programa de Asistencia Vouchers Educativos consiste en una ayuda económica temporal destinada a familias de menores ingresos cuyos hijos asisten a escuelas de gestión privada que reciben al menos un 75% de aporte estatal. El objetivo es aliviar el costo de las cuotas en los niveles inicial, primario y secundario.

El beneficio cubre hasta el 50% de la cuota programática reconocida por el Estado para jornada simple, y no sobre el valor total que paga cada familia. Además, está dirigido a madres, padres, tutores o responsables legales de estudiantes de hasta 18 años inclusive.

Cuánto se puede ganar para acceder a los Vouchers Educativos

Uno de los requisitos principales de los Vouchers Educativos 2026 es que el grupo familiar no supere los siete salarios mínimos, vitales y móviles. Actualmente, el SMVM se ubica en 357.800 pesos, por lo que el ingreso familiar máximo permitido asciende a 2.504.600 pesos.

En caso de que la suma de ingresos de madre y padre supere ese monto, la solicitud quedará automáticamente excluida del programa.

El proceso de evaluación contempla tres aspectos centrales: la regularidad escolar certificada por la institución educativa, la situación socioeconómica analizada mediante datos de ANSES y el cumplimiento en el pago de las cuotas escolares.

Las escuelas también deben informar periódicamente si existen deudas. En caso de acumularse dos cuotas impagas, el beneficio queda suspendido; mientras que con tres cuotas adeudadas, se cancela de forma definitiva.

Qué pasa si la escuela no certifica los datos

En algunos casos, los solicitantes recibieron mensajes informando que la escuela no confirmó los datos del alumno registrado. El sistema advierte: “Debido a que la escuela no confirmó que el menor registrado sea alumno de esa institución, la solicitud no fue aprobada”.

Ante esa situación, las familias tienen la posibilidad de rectificar o ratificar los datos ingresando nuevamente a la plataforma oficial dentro del plazo establecido. Luego deberán comunicarse con la institución educativa para completar la certificación correspondiente.

Durante la primera edición del programa, numerosas solicitudes quedaron excluidas precisamente porque algunas escuelas no habían registrado correctamente la información de los alumnos en el sistema oficial.

Los resultados de las evaluaciones se publican en la plataforma de Vouchers Educativos. En caso de rechazo, las familias podrán consultar el motivo y presentar un reclamo dentro de los cinco días posteriores a la notificación.