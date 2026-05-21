AGMER realiza un paro “en defensa de las condiciones laborales y del sistema previsional”

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) realiza este jueves un paro docente en defensa de la Ley 8732, del sistema previsional y de las condiciones laborales del sector. La medida impactará en las escuelas públicas de toda la provincia.

A través de un comunicado difundido por la Comisión Directiva Central, el gremio sostuvo que los trabajadores de la educación atraviesan un escenario de “empobrecimiento generalizado” y deterioro de sus condiciones de vida.

“Los docentes sufrimos las consecuencias día a día”, señalaron desde AGMER al referirse a la situación económica y social.

Entre los principales reclamos, el sindicato exigió “un salario digno” y aumentos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.

“Paramos por incrementos reales frente a la inflación, que nos ponga en perspectiva de superar la línea de la pobreza”, expresaron en el documento.

Asimismo, manifestaron preocupación ante la posibilidad de una reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno provincial. Según indicaron, el proyecto anunciado públicamente implicaría “un nuevo ajuste contra las y los jubilados” y afectaría también a los trabajadores activos en su futura jubilación.

Volanteada en los accesos a Paraná

En el marco del paro Agmer Paraná convocó a realizar una volanteada en los accesos a las ciudades del departamento para visibilizar los reclamos y “dialogar con la comunidad sobre la situación de la educación pública”.

A las 10 hs habrá una volanteada en la Ruta 12 y Av. Guido Marizza, mientras que a las 11 se hará lo propio en el acceso a Crespo, por la ruta 12.

“Convocamos a los compañeros a sumarse a esta jornada de lucha y organización. Unidos en defensa de la escuela pública, el salario docente y los derechos de las y los trabajadores de la educación”, manifestaron desde la Seccional Paraná.