La provincia impulsa medidas para agilizar trámites y transparentar procesos

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión de gabinete, donde se repasó el avance de las distintas áreas de gestión y se definieron prioridades vinculadas a la modernización del Estado, la transparencia y la eficiencia administrativa.
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles una reunión de gabinete en Casa de Gobierno, donde se repasó el avance de las distintas áreas de gestión y se definieron prioridades vinculadas a la modernización del Estado, la transparencia y la eficiencia administrativa.
El encuentro se realizó en el Salón de los Gobernadores y contó con la participación de la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; además de ministros y secretarios del gabinete provincial.
Tras la reunión, el secretario Legal y Técnico de Entre Ríos, Esteban Vitor, explicó que durante el encuentro "se realizó un seguimiento de las distintas áreas del gobierno en el marco del proceso de transformación que impulsa esta gestión".
En ese sentido, adelantó que en los próximos días el Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura un proyecto de ley de innovación tecnológica destinado a "agilizar los procesos administrativos y transparentar los mecanismos de compra del Estado".
Vitor destacó además que estas iniciativas forman parte de una política orientada a fortalecer "la institucionalidad, la transparencia, la eficiencia y la reducción de los costos del Estado".
Finalmente, señaló que el gobernador ratificó ante los funcionarios los principales lineamientos de gestión: "la austeridad, el trabajo en equipo y la cercanía con la gente", y remarcó la importancia de sostener un vínculo directo con los entrerrianos.