Finalizaron las tareas de enlaces en calle Candiotti y paulatinamente, se normaliza el suministro

Finalizaron los enlaces de una nueva red de agua potable en calle Candiotti. El suministro comenzó a normalizarse de manera progresiva en los barrios afectados de Paraná.
La nueva red de agua potable quedó habilitada este martes tras la finalización de los trabajos de enlace realizados sobre calle Candiotti, entre avenida Francisco Ramírez y Sudamérica, en Paraná. Las tareas formaron parte de la obra denominada “Saneamiento Profundo de la Trama Vial de la Ciudad de Paraná”.
Según se informó, el objetivo de la intervención fue optimizar el funcionamiento del sistema de distribución de agua potable en ese sector de la capital entrerriana. Los trabajos comenzaron durante las primeras horas de la mañana y provocaron afectaciones temporarias en el abastecimiento del servicio en barrios aledaños.
Desde el municipio indicaron que el suministro comenzó a normalizarse de manera gradual y progresiva durante la tarde y la noche, a medida que avanzó la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura.
Continuarán las intervenciones
Asimismo, se comunicó que en los próximos días seguirán las tareas vinculadas a la renovación de 60 conexiones domiciliarias correspondientes a los frentistas de calle Candiotti.
Estas labores implicarán nuevas intervenciones en cercanías de viviendas y veredas del tramo comprendido entre avenida Francisco Ramírez y Sudamérica. Debido a ello, podrían registrarse restricciones transitorias y acotadas en el suministro de agua potable en la zona.
Las tareas forman parte del plan de mejoras sanitarias y viales que se ejecuta en distintos sectores de Paraná con el objetivo de renovar infraestructura y optimizar servicios esenciales para los vecinos.