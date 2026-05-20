Control de lunares: Mutual Modelo impulsa una jornada preventiva por el Día del Melanoma

REDACCIÓN ELONCE
La técnica en medicina estética Marisel Cabrera explicó a Elonce que la campaña gratuita busca promover el cuidado de la piel y la detección temprana. Será este sábado, en Mutual Modelo (peatonal San Martín 760).
La jornada preventiva de control de lunares, que se llevará a cabo en Mutual Modelo, es una propuesta destinada a promover el cuidado de la piel y la detección temprana de posibles lesiones vinculadas al melanoma, uno de los cánceres de piel más frecuentes y peligrosos. La iniciativa fue organizada por en el marco del Día Nacional del Melanoma y estará abierta tanto para afiliados como para no afiliados de Mutual Modelo.
La actividad se desarrollará el sábado 23 de mayo, entre las 9 y las 12, en el hall de la Mutual Modelo (peatonal San Martín 760). Allí, profesionales realizarán controles preventivos mediante el uso de un dermatoscopio, un dispositivo que permite ampliar y observar con mayor detalle manchas y lunares en la piel para detectar signos de alerta.
En diálogo con Elonce, la técnica en medicina estética Marisel Cabrera explicó que la propuesta nació con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de los controles periódicos. “La Mutual tiene organizada una actividad muy interesante que es el control de lunares, ya que el día 23 se conmemora el Día Nacional del Melanoma, que es el cáncer de piel”, indicó.
Una campaña orientada a la prevención
Cabrera remarcó que el procedimiento que se realizará durante la jornada no reemplazará una consulta médica especializada, aunque sí servirá como instancia preventiva para detectar posibles anomalías y promover la consulta dermatológica.
“Quiero aclarar que no es un diagnóstico dermatológico, es nada más para controlar y prevenir e instar a la comunidad a que hagan la visita dermatológica una vez por año, como se hace cualquier control médico general”, sostuvo al dialogar con Elonce.
La especialista explicó que el dermatoscopio funciona como una herramienta de observación avanzada. “Es un aparatito, como un microscopio, que aumenta en una dimensión bastante importante la mancha o lunar que se quiera controlar”, detalló. A partir de esa observación, los profesionales podrán recomendar una consulta dermatológica en caso de advertir características sospechosas.
En ese sentido, destacó la necesidad de prestar atención a los cambios en la piel y abandonar la idea de que los lunares son únicamente cuestiones estéticas. “A veces uno se ve un lunar y cree que es un accesorio de la piel y está para un control dermatológico”, expresó.
La importancia del cuidado de la piel
La jornada también buscará reforzar hábitos vinculados al cuidado diario de la piel y a la prevención de enfermedades dermatológicas. Cabrera insistió en la importancia del uso de protector solar durante todo el año, incluso en épocas de bajas temperaturas. “Además, la farmacia va a hacer descuentos importantes en protectores solares porque aunque estemos en época de invierno, la protección solar es sumamente importante”, señaló.
La técnica en medicina estética remarcó que la prevención constituye una herramienta central para reducir riesgos y favorecer diagnósticos tempranos. “La prevención es la clave de todo”, afirmó durante la entrevista con Elonce.
Asimismo, sostuvo que el estado de la piel puede reflejar aspectos generales de la salud. “Yo siempre le digo a mis pacientes que la piel habla de la historia de la persona. Una piel sana habla de salud también”, manifestó.
Convocatoria abierta a toda la comunidad
Desde la organización indicaron que la campaña estará dirigida a toda la comunidad de Paraná y que no será necesario ser afiliado de la mutual para acceder al control preventivo. La intención será facilitar un espacio accesible de orientación y concientización sobre una problemática que afecta cada vez a más personas.
La iniciativa se desarrollará en coincidencia con las acciones de sensibilización impulsadas en todo el país por el Día Nacional del Melanoma, una fecha destinada a promover controles periódicos y hábitos saludables para prevenir el cáncer de piel.
Finalmente, Cabrera reiteró la invitación para participar de la actividad y reforzó el carácter preventivo de la propuesta. La actividad se desarrollará el sábado 23 de mayo, entre las 9 y las 12, en el hall de la Mutual Modelo (peatonal San Martín 760). “Los esperamos a todos. Volver a aclarar que no se va a hacer diagnóstico dermatológico, sino que es más una campaña preventiva”, concluyó.