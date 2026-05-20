Último adiós a Julio Federik: despidieron los restos del reconocido abogado y figura cultural de Entre Ríos

Familiares, amigos y conocidos despidieron este miércoles al Dr. Julio Federik, destacado abogado penalista, docente, escritor y poeta, cuya trayectoria dejó una profunda huella tanto en el ámbito judicial como en la vida cultural entrerriana. Su fallecimiento generó múltiples muestras de reconocimiento y dolor en distintos sectores de la sociedad.

Tras el velatorio, según supo Elonce, sus restos fueron trasladados al cementerio Solar del Río, de Paraná.

Federik nació en Paraná el 17 de junio de 1949. Realizó sus estudios en la Escuela Normal y en el Colegio La Salle, para luego graduarse en la Universidad Nacional del Litoral, institución en la que también se desempeñó como docente y formador de generaciones de profesionales del Derecho.

Considerado una figura clave en la modernización del sistema judicial entrerriano, fue autor del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos, una iniciativa que posteriormente sirvió como referencia para otras jurisdicciones del país. Además, tuvo participación activa en la reforma constitucional provincial de 2008, desempeñándose como convencional constituyente.

A lo largo de su carrera profesional intervino en causas de alto impacto público. Entre ellas, actuó como abogado querellante en representación de familiares de víctimas del atentado a la AMIA y también acompañó legalmente a la familia de Fernanda Aguirre, la adolescente desaparecida en 2004 en San Benito.

Recientemente, la Cámara de Diputados de Entre Ríos había aprobado un reconocimiento a su trayectoria personal y profesional. En aquella declaración legislativa se destacó su “invaluable aporte jurídico, literario y cultural”, así como su influencia en el desarrollo institucional entrerriano.

Sin embargo, su legado trascendió ampliamente el ejercicio de la abogacía. Federik también desarrolló una intensa actividad intelectual y literaria como ensayista y poeta, consolidándose como una de las voces culturales más respetadas de la provincia. En el ámbito artístico, parte de sus poemas llegaron incluso a ser musicalizados, ampliando la difusión de su obra más allá de los círculos literarios. A ello se sumó otra de sus pasiones: la esgrima, disciplina en la que se destacó durante su juventud y que integró como parte del seleccionado nacional.

Un legado que atravesó generaciones

La figura de Julio Federik logró trascender generaciones dentro y fuera del ámbito judicial. Sus intervenciones públicas, artículos y análisis sobre el funcionamiento de la justicia lo convirtieron durante décadas en una voz de consulta permanente en Entre Ríos y el país.

En entrevistas y exposiciones solía insistir en la necesidad de modernizar el sistema judicial y fortalecer los mecanismos de investigación penal. Esa visión quedó reflejada tanto en su trabajo legislativo como en su actuación profesional y académica.

Su fallecimiento generó repercusiones inmediatas entre dirigentes políticos, abogados, magistrados, docentes y referentes culturales que lo despidieron como uno de los intelectuales más influyentes de la provincia.

Con su muerte, Entre Ríos perdió a un jurista reconocido a nivel nacional, pero también a un hombre profundamente ligado a la cultura, las letras y la vida pública provincial.