Por trabajos en la red de agua habrá cortes en varios barrios de Paraná 

Este miércoles la municipalidad de Paraná llevará adelante trabajos de vinculación de una nueva cañería con la red de agua existente sobre calle Francisco Candiotti, entre avenida Ramírez y Sudamérica. Debido a las tareas programadas, se interrumpirá el suministro de agua potable en los barrios Maccarone, Villa Almendral, Consejo y El Morro.

Según se informó, la suspensión del servicio se extenderá aproximadamente entre cuatro y seis horas, mientras se desarrollen las maniobras necesarias para conectar la nueva infraestructura a la red actual. Se estima que los trabajos empiecen

Las intervenciones forman parte de la obra denominada “Saneamiento Profundo de la Trama Vial de la Ciudad de Paraná”, que contempla la renovación integral de la red de distribución de agua potable en ese sector de la capital entrerriana.

Renovación de la infraestructura

En el marco de los trabajos ya ejecutados, se instaló una nueva cañería distribuidora bajo la vereda y en paralelo a la antigua red, lo que permitió mantener el servicio durante gran parte del proceso de obra.

Las tareas incluyeron la excavación de zanjas, la colocación de la nueva cañería, la instalación de válvulas esclusas e hidrantes, además de la realización de pruebas hidráulicas para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Desde el área responsable de la obra indicaron que el objetivo principal es optimizar la calidad y confiabilidad del servicio de agua potable para los vecinos de la zona.