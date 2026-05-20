Qué necesita Boca Juniors para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores quedó en el centro de la escena luego del polémico empate ante Cruzeiro, en un partido marcado por las decisiones arbitrales del venezolano Jesús Valenzuela y por la imposibilidad del equipo de aprovechar la superioridad numérica en el tramo final del encuentro.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda igualó 1-1 en La Bombonera por la quinta jornada del Grupo D y complicó su panorama en la competencia continental. Aunque continúa en puestos de clasificación, la definición quedó totalmente abierta y dependerá de lo que ocurra en la última fecha.

La noche había comenzado de manera ideal para Boca. A los 15 minutos del primer tiempo, Leandro Paredes filtró un pase preciso para Miguel Merentiel, que definió con categoría para desatar la locura de los hinchas en un estadio colmado.

Foto: TyC Sports.

Boca dejó escapar una oportunidad clave

Con la ventaja parcial, el Xeneize manejó gran parte de la primera mitad y logró controlar los intentos ofensivos del conjunto brasileño. Cruzeiro mostró algunas aproximaciones, aunque sin demasiada claridad en los metros finales.

Sin embargo, el partido cambió completamente en el segundo tiempo. A los 54 minutos, Kaiki Bruno asistió a Fágner, que apareció por sorpresa y definió con precisión para establecer el empate que silenció por momentos a La Bombonera.

El gol golpeó anímicamente al conjunto argentino, que perdió intensidad y comenzó a mostrar imprecisiones defensivas y ofensivas. Aun así, el panorama pareció abrirse nuevamente cuando Cruzeiro sufrió la expulsión de Gerson a los 68 minutos.

Con un jugador más durante más de veinte minutos, Boca intentó adelantar líneas y buscar el triunfo, pero no encontró claridad en los últimos metros ni logró romper el orden defensivo del equipo brasileño. La polémica también estuvo presente durante varios pasajes del encuentro, con fuertes cuestionamientos hacia el arbitraje de Jesús Valenzuela, especialmente por algunas decisiones disciplinarias y jugadas discutidas dentro del área.

Foto: TyC Sports.

Cómo quedó el Grupo D tras el empate

Con este resultado, Cruzeiro quedó como líder del Grupo D con ocho puntos, mientras que Boca Juniors suma siete unidades y ocupa el segundo lugar de manera momentánea.

Detrás aparece Universidad Católica, también con siete puntos aunque con un partido menos, mientras que Barcelona de Guayaquil cierra la tabla con tres unidades y todavía mantiene chances matemáticas de clasificación.

El encuentro entre Universidad Católica y Barcelona SC será determinante para definir el escenario de cara a la última jornada. Si el conjunto chileno consigue al menos un empate, superará a Boca por diferencia de gol y desplazará al Xeneize al tercer puesto. Ese panorama obliga al equipo argentino a jugar una verdadera final en la última fecha, cuando reciba justamente a Universidad Católica en La Bombonera.

Foto: La Nación.

El escenario que necesita Boca para avanzar

Las cuentas para Boca son claras: si derrota a Universidad Católica en la última fecha, clasificará automáticamente a los octavos de final de la Copa Libertadores sin depender de ningún otro resultado.

Con una victoria, el Xeneize alcanzará los 10 puntos y asegurará su lugar entre los mejores 16 equipos del continente. Además, el conjunto argentino cuenta con ventaja en el desempate directo frente al elenco chileno, un detalle que puede resultar decisivo, señaló Infobae.

En cambio, si Boca empata o pierde, el panorama se complicará seriamente. Un empate podría dejarlo condicionado a la diferencia de gol y a otros resultados del grupo, mientras que una derrota podría significar directamente la eliminación de la Copa Libertadores.

En ese caso, el equipo argentino pasaría a disputar la repesca de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, un escenario muy lejano a las expectativas generadas a comienzos de la competencia.