Boca derrota 1-0 a Cruzeiro y se acerca a los octavos de la Copa Libertadores

Boca y Cruzeiro se enfrentan este martes por la noche por la Copa Libertadores. Un triunfo para el elenco argentino lo acerca a la zona de clasificación.
Boca y Cruzeiro se miden por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores en La Bombonera. El club argentino necesita una victoria para acercarse a los octavos de final.
Seguí las incidencias del partido
15 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Miguel Merentiel empujó la pelota a la red tras un centro cerrado de Leandro Paredes y convirtió el 1-0 en la Bombonera.
¡¡GOL DE BOCA!! Merentiel desvió el tiro libre de Paredes y marcó el 1-0 del Xeneize ante Cruzeiro.
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12 MINUTOS: ¡DESCOMUNAL DOBLE ATAJADA DE OTÁVIO!
El guardameta de La Raposa despejó el tiro cruzado de Tomás Aranda y, en el rebote, volvió a aparecer para mandar el derechazo de Milton Giménez al tiro de esquina.
9 minutos: respondió Cruzeiro
Christian se animó con un disparo frontal desde afuera del área que se perdió por encima del travesaño.
6 MINUTOS: ¡SEGUNDA TAPADA DE OTÁVIO!
El arquero le negó el gol otra vez a Merentiel.
50 segundos: Boca quiso sorprender de arranque
Otávio rechazó un derechazo de Miguel Merentiel al córner.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Las formaciones confirmadas
Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan De Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.