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Deportes Quinta fecha de la fase de grupos

Boca derrota 1-0 a Cruzeiro y se acerca a los octavos de la Copa Libertadores

Boca y Cruzeiro se enfrentan este martes por la noche por la Copa Libertadores. Un triunfo para el elenco argentino lo acerca a la zona de clasificación.

19 de Mayo de 2026
Boca juega contra Cruzeiro.
Boca juega contra Cruzeiro. Foto: La Nación.

Boca y Cruzeiro se enfrentan este martes por la noche por la Copa Libertadores. Un triunfo para el elenco argentino lo acerca a la zona de clasificación.

Boca y Cruzeiro se miden por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores en La Bombonera. El club argentino necesita una victoria para acercarse a los octavos de final.

 

Seguí las incidencias del partido

 

15 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Miguel Merentiel empujó la pelota a la red tras un centro cerrado de Leandro Paredes y convirtió el 1-0 en la Bombonera.

 

12 MINUTOS: ¡DESCOMUNAL DOBLE ATAJADA DE OTÁVIO!

El guardameta de La Raposa despejó el tiro cruzado de Tomás Aranda y, en el rebote, volvió a aparecer para mandar el derechazo de Milton Giménez al tiro de esquina.

 

9 minutos: respondió Cruzeiro

Christian se animó con un disparo frontal desde afuera del área que se perdió por encima del travesaño.

 

6 MINUTOS: ¡SEGUNDA TAPADA DE OTÁVIO!

El arquero le negó el gol otra vez a Merentiel.

 

50 segundos: Boca quiso sorprender de arranque

Otávio rechazó un derechazo de Miguel Merentiel al córner.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Las formaciones confirmadas

 

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

 

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan De Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Temas:

Boca Cruzeiro Copa Libertadores
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