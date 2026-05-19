Con un polémico arbitraje, Boca empató 1 a 1 con Cruzeiro por la Copa Libertadores

Miguel Ángel Merentiel anotó el primer gol del partido para que Boca le gana 1-0 a Cruzeiro. En el complemento, igualó Fagner.
Boca le ganaba 1-0 a Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El único tanto del partido lo anotó Miguel Ángel Merentiel, quien logró anticiparse tras un tiro libre de Leandro Paredes. En el complemento, empató Fágner para la visita.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
101 MINUTOS: ¡ARANDA TUVO LA ÚLTIMA!
El mediocampista ofensivo ejecutó un disparo desde la medialuna que se marchó por arriba del travesaño. Todos los jugadores de Boca Juniors reclamaron una mano de Lucas Romero en el área, pero el árbitro Jesús Valenzuela no la sancionó.
¡Adicionaron nueve minutos!
88 MINUTOS: ¡GOL ANULADO DE BOCA JUNIORS!
Miguel Merentiel marcó el 2-1 para desempatar un partido complejo en la Bombonera. Sin embargo, tras revisión del VAR, cobraron una mano.
86 MINUTOS: ¡BREY SALVÓ A BOCA JUNIORS!
El arquero contuvo un avance de Neiser Villarreal en el área.
85 minutos: segundo cambio en Boca Juniors
Ángel Romero por Milton Giménez.
79 MINUTOS: ¡OTRA VEZ OTÁVIO!
El arquero de Cruzeiro reapareció con una nueva atajada para rechazar un tiro a distancia de Aranda al tiro de esquina.
77 minutos: el Changuito Zeballos volvió a advertir
El segundo intento del extremo finalizó con un cabezazo cruzado que se perdió cerca del palo derecho.
72 minutos: entró el Changuito y ya tuvo la suya
Exequiel Zeballos se destacó en su primera intervención para obligar a una nueva tapada de Otávio.
69 MINUTOS: ¡BOCA SE ACERCÓ AL SEGUNDO GOL!
La zurda de Paredes casi frota la lámpara con una deliciosa pegada en un tiro libre, pero la trayectoria del balón se marchó a escasos milímetros del caño izquierdo de Otávio.
67 MINUTOS: ¡GERSON, EXPULSADO!
Al hombre de Cruzeiro le mostraron la tarjeta roja a instancias del VAR por su falta a Leandro Paredes.
65 MINUTOS: ¡LA TUVO BOCA Y PAREDES PRENDIÓ LAS ALARMAS!
El anfitrión volvió a provocar una nueva atajada de Otávio y, en la continuidad de la acción, el volante central quedó tendido en el césped por una entrada violenta de Gerson, quien impactó los tapones de su botín izquierdo sobre la rodilla del mediocampista.
62 MINUTOS: ¡BOCA, AL BORDE DE LA CORNISA!
Matheus Pereira desbordó sobre el costado izquierdo y lanzó un pase rasante para la definición de primera de Christian, que se marchó al lado del palo izquierdo de Brey.
61 MINUTOS: ¡BELMONTE ESTRELLÓ UNA PELOTA EN EL TRAVESAÑO!
El volante central aprovechó un balón que quedó suelto en el área y resolvió con una definición por encima del arquero Otávio, pero el parante superior le negó el gol a Boca Juniors.
57 MINUTOS: ¡LLAMADO DEL VAR Y GOL CONFIRMADO!
Ángel Arteaga lo invitó al árbitro Jesús Valenzuela a revisar la acción por una posible mano de otro jugador de Cruzeiro en la previa a la definición de Fagner, pero el juez principal mantuvo su decisión porque no la consideró de inmediatez a la jugada.
53 MINUTOS: ¡GOL DE CRUZEIRO!
Boca Juniors dejó crecer a La Raposa en el inicio del complemento y lo sufrió en su propio arco con un derechazo cruzado de Fagner que venció las manos de Leandro Brey.
¡¡LO EMPATÓ CRUZEIRO!! Fagner sacó un tremendo latigazo de derecha y marcó el 1-1 del conjunto brasileño ante Boca. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eAnKCKq89W— SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026
47 minutos: primer amonestado del partido
El defensor de Cruzeiro, Fagner, se llevó la cartulina por una infracción a destiempo sobre Tomás Aranda.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
47 minutos: el local tuvo la última jugada de riesgo de la etapa
Milton Delgado probó un derechazo a distancia que fue despejado por Otávio.
40 minutos: el Xeneize recuperó el dominio en el cierre
Los dirigidos por Claudio Úbeda defienden la ventaja con la tenencia de la pelota.
30 minutos: excelente intervención de Brey
El arquero de Boca Juniors achicó a tiempo para taparle el remate a Kaio Jorge.
28 minutos: la pausa de hidratación aquietó las acciones
Boca Juniors intenta recuperar el dominio después de que se haya frenado el juego de manera obligatoria.
18 minutos: Aranda intentó su revancha
El juvenil ensayó un remate de primera que se fue a centímetros del palo izquierdo de Otávio.
15 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Miguel Merentiel empujó la pelota a la red tras un centro cerrado de Leandro Paredes y convirtió el 1-0 en la Bombonera.
¡¡GOL DE BOCA!! Merentiel desvió el tiro libre de Paredes y marcó el 1-0 del Xeneize ante Cruzeiro. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OTXAW6UUxX— SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026
12 MINUTOS: ¡DESCOMUNAL DOBLE ATAJADA DE OTÁVIO!
El guardameta de La Raposa despejó el tiro cruzado de Tomás Aranda y, en el rebote, volvió a aparecer para mandar el derechazo de Milton Giménez al tiro de esquina.
9 minutos: respondió Cruzeiro
Christian se animó con un disparo frontal desde afuera del área que se perdió por encima del travesaño.
6 MINUTOS: ¡SEGUNDA TAPADA DE OTÁVIO!
El arquero le negó el gol otra vez a Merentiel.
50 segundos: Boca quiso sorprender de arranque
Otávio rechazó un derechazo de Miguel Merentiel al córner.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan De Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.