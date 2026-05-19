Fallecimiento de Julio Federik: personalidades destacaron su legado jurídico, cultural y humano

El legado de Julio Federik volvió a ocupar un lugar central en Entre Ríos tras conocerse este martes el fallecimiento del reconocido abogado, escritor y referente cultural de la provincia. Distintos sectores políticos, jurídicos y artísticos expresaron su pesar y resaltaron la trascendencia de una figura que dejó una profunda huella tanto en el ámbito judicial como en las letras entrerrianas.

Entre quienes lo recordaron estuvieron, el Gobernador Rogelio Frigerio, la diputada provincial Carola Laner y el secretario de Cultura de Paraná, Rubén Clavenzani, quienes coincidieron en definir a Federik como una personalidad excepcional, capaz de trascender fronteras ideológicas y profesionales, y de construir un legado que permanecerá vigente en la memoria colectiva de Entre Ríos.

"Huella imborrable"

El Gobernador Rogelio Frigerio, publicó esta tarde en las redes un sentido mensaje por el fallecimiento de Julio Federik, del cual expresó su “profundo lamento”. “Abogado, docente, escritor y convencional constituyente, dejó una huella imborrable en la Justicia y la cultura de Entre Ríos. Acompaño a su familia, colegas y amigos en este momento de dolor”, expresó Frigerio.

Federik había sido homenajeado hace poco más de un mes por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, luego de que todos los bloques legislativos acompañaran por unanimidad una declaración de interés legislativo impulsada por Laner para reconocer su trayectoria personal, profesional y cultural.

“Un maestro de maestros”

“Es un día de enorme dolor para el derecho, para la política, para las letras. Es un día de enorme dolor para nuestra provincia”, expresó Carola Laner al recordar al reconocido jurista entrerriano. La legisladora sostuvo que quienes ocupan responsabilidades institucionales tienen “el deber y la obligación de hacer un reconocimiento a aquellas personas que han dejado un legado y que nos han prestigiado enormemente”.

La diputada remarcó que el homenaje realizado en la Cámara Baja tuvo un fuerte consenso político porque Julio Federik era una figura respetada por todos los espacios. “Nosotros sentíamos que teníamos el deber de destacar el invaluable aporte jurídico, literario y cultural que Julio Federik ha hecho a nuestra comunidad entrerriana”, afirmó.

Falleció Julio Federik: Había sido homenajeado en Diputados en Marzo

En ese sentido, Laner destacó especialmente el papel que el abogado tuvo dentro de la historia judicial de la provincia y del país. “Hablar de Julio Federik es hablar de un jurista, de un maestro de maestros, de un hombre que ha tenido roles importantísimos en nuestra provincia”, manifestó.

Su aporte al derecho y a causas históricas

Durante su testimonio, la legisladora recordó la participación de Federik en la reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos y su intervención en causas judiciales trascendentales. “Fue una persona que tuvo un protagonismo muy importante en la reforma del Código Procesal Penal, en casos trascendentales y de enorme valor”, señaló.

Asimismo, resaltó su intervención en la investigación del atentado a la AMIA, uno de los hechos judiciales y políticos más relevantes de la historia argentina reciente. “Fue una persona que tuvo una intervención muy importante en la causa AMIA. La verdad que su labor como jurista lo posiciona como una de las personalidades más influyentes de nuestra provincia”, sostuvo Laner.

Más allá de su prestigio dentro del derecho, la diputada resaltó el costado humano y artístico del abogado fallecido. “El reconocimiento a Julio Federik también es un reconocimiento literario, es un reconocimiento a lo que él fue como persona”, expresó.

Carola Laner.

El escritor y poeta entrerriano

Laner recordó que la Editorial de Entre Ríos publicó distintas obras del autor, entre ellas “Entre Ríos y la Vida”, uno de los trabajos más reconocidos dentro de su producción literaria. Para la legisladora, Federik logró unir el pensamiento jurídico con una profunda sensibilidad artística.

“La partida de Julio Federik nos deja un vacío enorme”, lamentó la diputada. En ese marco, remarcó que el abogado “ha trascendido las ideologías y las pertenencias políticas y partidarias”, algo que quedó reflejado en el acompañamiento unánime que tuvo el homenaje legislativo impulsado semanas atrás.

Uno de los aspectos que más valoró Laner fue que el reconocimiento pudo realizarse mientras Federik estaba con vida. “Me tocó hablar con él y hacerle llegar ese reconocimiento que hicimos y Julio estaba muy contento”, relató emocionada.

“Nos seguirá acompañando con sus letras”

La diputada insistió en que la figura del jurista permanecerá vigente por el impacto de su obra y por el aporte realizado a la provincia. “Si bien Julio se va de forma física, nos va a seguir acompañando con sus letras, con su legado y con ese enorme aporte que hizo Julio Federik a la provincia”, expresó.

También Rubén Clavenzani recordó con profundo afecto al abogado y escritor. El secretario de Cultura de Paraná puso el foco en la faceta más humana y artística de Federik, con quien compartió años de amistad y encuentros culturales.

“Acaba de partir un amigo, alguien que dejó un legado amplio, en lo jurídico, en lo literario, en lo humano”, expresó Clavenzani al comenzar su recuerdo sobre el reconocido letrado entrerriano.

Los amigos y “La tribu la Napoleón”

El funcionario municipal relató que compartían junto a otros artistas y amigos un grupo denominado “La tribu la Napoleón”, nombre elegido en homenaje al barco de Federik. “Nos juntábamos ahí con el artista plástico Raúl González, con Amílcar Damonte y otros amigos. Últimamente nos juntábamos mucho en su casa”, recordó.

Según contó Clavenzani, en esos encuentros el derecho quedaba muchas veces en segundo plano y predominaban las conversaciones vinculadas al arte, la poesía y las metáforas. “Hablábamos de cuestiones inherentes a la razón, a lo jurídico, poco y nada, pero se daba, por supuesto, porque no podíamos dejar de lado que era un jurista inmensamente importante”, señaló.

Rubén Clavenzani.

El secretario de Cultura sostuvo que Federik poseía “una fantasía sin límites” y una enorme capacidad creativa. “En lo literario jugábamos más con delirios interminables, con sus poesías, con cuanto diálogo comenzábamos, terminaba en una metáfora que él era un especialista para eso”, evocó.

Un hombre apasionado por el arte y la vida

Clavenzani describió a Federik como “un artista con una fantasía sin límites” y destacó que dejó “cosas como legado literario a nuestra región y a nuestro país”. También señaló que era un apasionado por todo lo que hacía, tanto en el ámbito jurídico como en el artístico.

“Era un hombre sin límites porque iba de la razón a la pasión, iba del arte a las ciencias jurídicas”, expresó. Además, recordó que el abogado hablaba frecuentemente de sus experiencias deportivas como esgrimista de nivel nacional y de su vida familiar.

El funcionario remarcó además la capacidad que tenía Federik para estimular a quienes lo rodeaban. “Era un hombre que te inspiraba porque te iba a ver en una obra, si miraba un cuadro, siempre tenía una devolución”, comentó.

Rubén Clavenzani habló del legado que deja Julio Federik en lo jurídico y en lo literario

Paraná, literatura y memoria

Rubén Clavenzani también evocó la novela “Crimen y fachada”, una de las obras más recordadas de Julio Federik, ambientada íntegramente en Paraná. “Vincula esa fantasía y realidad por la que transitó en los pasillos de tribunales”, explicó el secretario de Cultura.

Para el funcionario, la obra del abogado refleja el profundo vínculo que mantenía con su ciudad, el río Paraná y la identidad entrerriana. En ese contexto, eligió despedirlo recordando algunos versos de su producción poética.

“Yo me apego a la tierra en que he nacido. Aquí están mis recuerdos y mis sueños. Aquí creció la sed de mis empeños y aquí seré feliz o habré perdido”, recitó Clavenzani al cerrar su homenaje.

El secretario de Cultura sostuvo que esos versos representan el fuerte lazo que Julio Federik mantenía con Entre Ríos y con los artistas de la región. “Ese vínculo eterno que tenía con los artistas de su río Paraná, de su querida ciudad y de su región”, concluyó.