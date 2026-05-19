Más de mil niños participaron de actividades en Sala Mayo por el Día de los Jardines

REDACCIÓN ELONCE
AGMER Paraná organizó funciones recreativas en Sala Mayo para conmemorar el Día de los Jardines de Infantes y de los Maestros de Nivel Inicial. "Hay que sostener el trabajo de nuestra labor docente y, en particular, con las primeras infancias”, valoraron a Elonce.
En el marco de las celebraciones por el Día de los Jardines de Infantes y de los Maestros de Nivel Inicial, que se conmemora el próximo 28 de mayo, AGMER Paraná organizó actividades recreativas destinadas a casi mil niños y niñas de salas de nivel inicial de distintas escuelas de la capital entrerriana.
Las jornadas se desarrollaron en Sala Mayo, contaron con una amplia participación de estudiantes, docentes y familias; y las actividades forman parte de una agenda especial organizada por la Secretaría de Educación Inicial del gremio docente.
El secretario general de AGMER Paraná, Manuel Gómez, destacó a Elonce la importante convocatoria y valoró la respuesta de las instituciones educativas. “Es muy importante el acompañamiento a las seños que hacen el trabajo cotidiano con las infancias en sus procesos de enseñanza y aprendizaje de aquello que es el bien más preciado que tenemos como comunidad y que son nuestros hijos e hijas”, valoró.
La propuesta incluyó dos funciones recreativas, una por la mañana y otra por la tarde, para permitir la participación de una mayor cantidad de instituciones educativas.
Las actividades estuvieron orientadas a generar un espacio de encuentro, recreación y celebración para estudiantes del nivel inicial, en la previa del día que homenajea tanto a los jardines de infantes como a los docentes del sector.
Reconocimiento al Nivel Inicial
Desde AGMER señalaron que la propuesta busca poner en valor el trabajo cotidiano que realizan docentes y equipos educativos en el nivel inicial.
“Las infancias son más que importantes para nuestra comunidad y el 28 es el día de nuestras seños, por lo tanto, si ven a una maestra yendo a su lugar de trabajo, y la ven con su guardapolvo, salúdenla porque le hará muy bien recibir el acompañamiento de toda la comunidad porque se lo merece”, recomendó Gómez.
Y agregó: “Es un trabajo silencioso de acompañamiento en las alegrías y en las penurias de nuestros chiquitos y, por lo tanto, hay que sostener el trabajo de nuestra labor docente y, en particular, con las primeras infancias”.
Además, remarcaron la importancia de sostener espacios de juego, recreación y participación para los más pequeños dentro de la comunidad educativa.
Las celebraciones continuarán durante los próximos días con nuevas actividades vinculadas a la conmemoración del Día de los Jardines de Infantes y de los Maestros de Nivel Inicial.