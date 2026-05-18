Preparativos para el locro del 25 de mayo: aumentan las ventas de ingredientes

REDACCIÓN ELONCE
Los preparativos para el locro del 25 de mayo ya se viven en comercios entrerrianos, donde aseguran que aumentaron las ventas de ingredientes tradicionales para la fecha patria.
Los preparativos para el locro del 25 de mayo comenzaron a sentirse con fuerza en distintos comercios de Entre Ríos, donde comerciantes y clientes ya buscan los ingredientes esenciales para elaborar uno de los platos más tradicionales de las fechas patrias argentinas. Según señalaron desde el sector, las ventas vienen en aumento y las expectativas son positivas de cara al próximo fin de semana.
Ana Claudia, comerciante vinculada a la venta de productos regionales y artículos para comidas típicas, destacó el movimiento registrado en los últimos días y aseguró que la demanda creció considerablemente luego del éxito obtenido durante el pasado 1° de mayo.
“Acá tienen todo lo que están llevando para el locro. Ya el 1 de mayo fue un éxito y para el 25 nos preparamos con doble cantidad”, expresó al describir el incremento de las compras y la fuerte demanda de productos tradicionales.
Qué ingredientes eligen los clientes para el locro
Entre los productos más buscados aparece el maíz partido, considerado la base fundamental del locro. Sin embargo, las preferencias cambian según la región y los gustos particulares de cada consumidor.
“Lo que lleva la base generalmente en Entre Ríos es el maíz amarillo partido y la gente de Santa Fe elige el maíz blanco partido. Después está la gente que no le gusta el maíz y elige el trigo”, explicó Ana Claudia sobre las distintas variantes que suelen utilizarse para preparar el plato típico.
También señaló que muchos clientes incorporan otros ingredientes para darle más sabor y consistencia al locro. “Hay gente que le gusta sumarle porotos, los alubias, que son porotos grandes. También llevan los condimentos, que son el pimentón, otros con más sabor optan por el pimentón ahumado y otros usan merken, que es un ají patagónico ahumado”, detalló.
Buen nivel de ventas y expectativa para el 25 de mayo
Desde el sector comercial indicaron que la mayoría de los clientes adquiere pequeñas cantidades para reuniones familiares, aunque también hay pedidos más importantes destinados a comedores y organizaciones.
“La mayoría lleva un kilo y después trabajo con comedores y llevan bolsas de maíz. Se está trabajando muy bien, sobre todo con la calidad del maíz, que es muy cremoso”, sostuvo la comerciante.