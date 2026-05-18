Bancarios reciben nuevo aumento salarial y el sueldo inicial supera los $2,3 millones

Los bancarios tendrán un nuevo aumento salarial en mayo 2026 tras la actualización acordada por la Asociación Bancaria, que llevó el sueldo inicial del sector por encima de los $2,3 millones.
Los bancarios recibirán un nuevo aumento salarial en mayo 2026 luego del acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sector financiero. La actualización corresponde al índice de inflación registrado en abril y elevó el salario inicial de la actividad a $2.319.195,20.
El incremento aplicado fue del 2,6% y forma parte del esquema de ajustes automáticos acordado por el gremio para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al avance de la inflación. Con este nuevo ajuste, los empleados bancarios acumulan una mejora salarial del 12,3% durante los primeros cuatro meses de 2026 respecto de los salarios vigentes en diciembre del año pasado.
Desde el sindicato detallaron que la actualización impacta sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, incluyendo tanto conceptos remunerativos como no remunerativos. Además, el incremento también alcanza adicionales convencionales y otros ítems salariales percibidos por los trabajadores del sector financiero.
Cómo quedó el salario bancario en mayo 2026
Con la nueva escala salarial, el ingreso inicial de un trabajador bancario supera ampliamente los dos millones de pesos mensuales, consolidándose entre los salarios más altos dentro de los convenios colectivos registrados en Argentina.
El monto de $2.319.195,20 corresponde a la categoría inicial y contempla los acuerdos salariales vigentes entre el gremio y las entidades empresariales. El sistema de actualización automática implementado por la Asociación Bancaria permite ajustar los haberes de manera periódica según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El mecanismo fue impulsado por el sindicato con el objetivo de evitar que los salarios pierdan poder adquisitivo frente al contexto inflacionario. En ese sentido, desde el gremio remarcaron que continuarán monitoreando la evolución económica para garantizar futuras recomposiciones salariales.
También aumentó el bono por el Día del Bancario
Además de la actualización de los salarios básicos, el nuevo acuerdo impactó directamente sobre el bono anual correspondiente al Día del Bancario, uno de los beneficios más importantes que perciben los trabajadores de la actividad.
Tras el incremento de mayo, el bono mínimo pasó a ubicarse en $2.067.482,29 para la categoría inicial. Desde la Asociación Bancaria aclararon que el monto seguirá actualizándose mes a mes junto con las futuras revisiones salariales que se acuerden durante el año.
El beneficio se abona cada 6 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día del Bancario en todo el país. La jornada es considerada feriado nacional para los trabajadores de entidades financieras, por lo que no hay atención al público en bancos públicos ni privados.