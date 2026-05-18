Congreso de cibercrimen: alertan sobre el atraso legal frente a la Inteligencia Artificial

REDACCIÓN ELONCE
El Congreso de cibercrimen que se realizará esta semana en Entre Ríos pondrá el foco en los delitos digitales, la Inteligencia Artificial y la necesidad de actualizar la legislación argentina frente al avance tecnológico.
El Congreso de cibercrimen que se desarrollará este jueves en Entre Ríos reunirá a especialistas, funcionarios judiciales y referentes del derecho penal para debatir sobre los desafíos que imponen los delitos digitales y el avance de la Inteligencia Artificial. En ese marco, el abogado penalista Pedro Fontanetto participó del programa “GPS”, emitido por Elonce, donde advirtió sobre el atraso normativo que existe actualmente en Argentina en materia de investigación criminal y ciberdelitos.
Durante la entrevista, Fontanetto destacó la importancia del encuentro y el interés que despiertan los nuevos mecanismos de investigación vinculados a la tecnología. “Todas estas técnicas de investigación, el uso de la Inteligencia Artificial, los elementos de Inteligencia Artificial, pero también como hoy está este siendo utilizada para delinquir también, cómo se aborda eso. Creo que va a ser un congreso de, no solamente de mucha concurrencia, sino con temas de actualidad que a todo el mundo del derecho penal le va a interesar y mucho”, expresó.
El especialista remarcó que el fenómeno del cibercrimen avanza con mayor rapidez que las herramientas legales disponibles para combatirlo. “Mucho de lo que se va a hablar tiene que ver con eso. La realidad es que nosotros, en Argentina en materia de cibercrimen, tenemos una legislación bastante desactualizada. Hay muchas temáticas que no son abordadas como delitos en Argentina ni tampoco técnicas de investigación criminal regulada de manera legal en un código”, sostuvo.
La necesidad de actualizar las leyes frente al avance tecnológico
Fontanetto recordó además que en Entre Ríos ya se trabaja en proyectos orientados a modernizar las herramientas judiciales vinculadas a la investigación digital. “El año pasado en un momento vinimos a charlar, sobre este proyecto que hay en Entre Ríos de reformar el código -me habían convocado a mí como referente en cibercrimen- para actualizar estas técnicas de investigación criminal. A nivel nacional tampoco lo hay, hay varios proyectos desde OCEDIC. Incluso se está participando un poco en ese sentido porque realmente hoy la tecnología y el cibercrimen avanzan y la forma de investigarlo muchas veces llegan tarde”.
En ese sentido, explicó que los delitos digitales ya no se limitan únicamente a la intervención de dispositivos electrónicos tradicionales. “Hay que actualizar para que la gente lo entienda. Antes lo novedoso era intervenir un teléfono e intervenir una computadora. Hoy hay un montón de técnicas mucho más actualizadas”, afirmó el abogado penalista.
El Congreso de cibercrimen contará con especialistas nacionales y provinciales que expondrán sobre técnicas de investigación digital, delitos vinculados a redes sociales, Inteligencia Artificial y nuevas modalidades de estafas virtuales. El evento es organizado junto al Colegio de Abogados y ya registra cerca de 400 inscriptos, cifra que refleja el creciente interés que genera esta problemática en el ámbito judicial y académico.
Delitos digitales y riesgos para niños y adolescentes
Durante la entrevista, Fontanetto también describió cuáles son actualmente los principales delitos vinculados al cibercrimen. “Todos los delitos que se realizan o se produce en línea, es decir, desde una estafa utilizando un link y pretendiendo usurpar una identidad y engañando a una persona para que le dé la clave de su homebanking y vaciarle una cuenta. Pero también todo lo referido donde decía hoy a la tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual infantil, el grooming, que es la captación cuando un adulto trata de captar a un niño adolescente con fines sexuales. Hay muchas temáticas más que son relacionadas al cibercrimen”.
El abogado remarcó especialmente la preocupación existente en torno al uso de la Inteligencia Artificial para generar contenidos ilícitos, una problemática que todavía presenta vacíos legales en Argentina. “Entre otras cosas en Argentina todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, material audiovisual (video grabado o fotográfico de abuso sexual infantil) si es manipulado o creado con Inteligencia Artificial técnicamente no es delito”, alertó.
Según explicó, algunos tribunales comenzaron a dictar fallos intentando adaptar las normas vigentes a estas nuevas realidades tecnológicas. Sin embargo, consideró que aún falta una actualización legislativa integral. “Ahí tenemos claramente un atraso, ha habido algunos tribunales que han dictado fallos tratando de trazar una analogía. Personalmente, creo que no está bien porque el derecho penal es típico y se tiene que juzgar de manera taxativa, pero sí creo que el Congreso de la Nación tiene que rápidamente ajustar porque hoy es gravísimo lo que pasa”.
Un debate que involucra a toda la sociedad
El especialista también hizo hincapié en la importancia de la prevención y la educación digital, especialmente entre niños, adolescentes y familias. “Por eso también con Osedic hacemos charlas de este de para la precaución, para el buen uso de las redes sociales en escuelas para adolescentes, para padres, para chicos y para los profesores”, indicó.
El Congreso de cibercrimen comenzará este jueves desde las nueve de la mañana y la apertura oficial será a las 10, con la presencia de autoridades judiciales y políticas. Participarán el Procurador de Fiscales, integrantes del Superior Tribunal de Justicia y el gobernador Rogelio Frigerio.
La jornada estará dividida en cuatro paneles temáticos donde se abordarán aspectos vinculados a investigación digital, Inteligencia Artificial, ciberdelitos financieros y protección de menores en entornos virtuales. Para los organizadores, el encuentro representa una oportunidad clave para debatir herramientas concretas frente a un fenómeno que crece a nivel mundial y que plantea nuevos desafíos para la Justicia.