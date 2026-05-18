“No fue una batalla campal”, sostuvo el presidente de Unión de Alcaraz tras la gresca en Paraná Campaña: video

Un episodio de tensión y violencia se registró el domingo durante un encuentro de la categoría Sub20 del torneo de Paraná Campaña entre Unión de Alcaraz y Unión Agrarios Cerrito. Las imágenes del cruce entre jugadores y algunos incidentes en las tribunas rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron repercusión en el ámbito deportivo regional.

Tras lo sucedido, el Club Unión Agrarios Cerrito emitió un comunicado expresando su postura sobre el hecho. En ese contexto, el presidente de Unión de Alcaraz, Javier Arce, habló con Elonce y aseguró que desde la institución repudian cualquier situación de violencia dentro y fuera de una cancha.

“Somos los primeros en repudiar todo hecho de violencia. Creemos que no debe haber estos hechos en ningún contexto ni en ninguna parte donde haya un partido de fútbol”, expresó el dirigente.

“No fue una batalla campal”, sostuvo Arce

El presidente del club de Alcaraz consideró que lo ocurrido fue sobredimensionado luego de la difusión de los videos en redes sociales. “En las imágenes se ven empujones y una gresca, pero no fue más de eso”, afirmó.

Además, explicó que el encuentro continuó normalmente tras el incidente y que no hubo expulsados. “El partido siguió después de estos empujones y terminaron los 22 jugadores en cancha. Si hubiese sido una batalla campal, seguramente habría habido expulsados”, señaló.

Pelea en un partido de Paraná Campaña: presidente de Unión de Alcaraz repudió los hechos

Arce también aclaró que mantuvo diálogo con dirigentes de otras instituciones de la liga y destacó la importancia de preservar el respeto entre clubes. “En Paraná Campaña nos conocemos todos y tratamos de mantener buen diálogo con todas las instituciones”, sostuvo.

Aplicaron derecho de admisión a simpatizantes

En relación con algunos incidentes protagonizados por hinchas, el dirigente confirmó que el club tomó medidas disciplinarias. “Hemos individualizado a algunos simpatizantes que fueron a patear el tejido y les aplicamos el derecho de admisión para lo que queda del torneo”, indicó.

Por otra parte, aseguró que desde la institución ya comenzaron a trabajar en acciones preventivas con los planteles juveniles. “Tenemos programadas charlas con profesionales en psicología deportiva para todas las categorías, desde Sub20 hasta Primera División”, detalló.

En ese sentido, remarcó la importancia de acompañar a los jóvenes futbolistas en el manejo de situaciones de tensión dentro de la cancha. “Estas cosas nos llevan a mentalizarnos de que necesitamos ayuda profesional para trabajar estos temas”, expresó.

La serie sigue abierta

En lo deportivo, la serie de octavos de final continúa abierta luego del empate 0 a 0 registrado en el primer encuentro. Unión de Alcaraz deberá jugar la revancha como visitante en cancha de Unión Agrarios Cerrito.

“Está difícil porque ellos clasificaron como mejores primeros, pero es fútbol y son 11 contra 11”, señaló Arce respecto del próximo compromiso.

Finalmente, el dirigente volvió a insistir en que los hechos no deben ser minimizados, aunque pidió no exagerar lo sucedido. “Sí hubo empujones y situaciones propias del partido, pero no pasó a mayores. No hubo golpes de puño y los jugadores terminaron saludándose como corresponde”, concluyó.