“Estamos afinando la parte legal para poner orden”, afirmó el abogado de Altos del Paracao tras la gresca

La decisión de la Liga Altos del Paracao de aplicar fuertes castigos luego de los incidentes registrados en un torneo de fútbol amateur generó un fuerte impacto en Paraná. La medida llegó después de la pelea protagonizada por jugadores durante la jornada disputada el pasado 1° de mayo, en el marco del feriado por el Día del Trabajador. Entre las resoluciones adoptadas, se destacan expulsiones de equipos completos y sanciones de hasta 1000 fechas para algunos participantes.

El abogado patrocinante de la liga, Claudio Berón, explicó que las medidas buscan enviar un mensaje claro contra la violencia en el deporte amateur. “La liga tiene como objetivo una práctica deportiva de disfrute. Convoca muchas personas, familias, y se da un marco de festividad incluso con shows para brindarle un buen sábado a la gente”, expresó.

En ese sentido, remarcó que los hechos registrados obligaron a endurecer las decisiones disciplinarias. “Lamentablemente, en algunas oportunidades ocurren hechos de violencia. Por lo tanto, la liga siempre ha tenido una postura, pero en este caso estamos afinando la parte legal para poder, de alguna manera, poner orden”, sostuvo.

Sanciones ejemplificadoras y expulsión de equipos

Según detalló Verón, la organización decidió expulsar a los dos equipos involucrados en los disturbios y avanzar con sanciones individuales para quienes pudieron ser identificados en las imágenes de la pelea. “Se ha establecido sanciones que alcanzan hasta 1000 fechas a las personas que han cometido hechos y, en otros casos, 500 y en otros casos 100 fechas”, afirmó.

El abogado aclaró que la investigación aún continúa y que se respetará el derecho de defensa de cada involucrado antes de confirmar las penas definitivas. “Esto recién se inicia. Se va a ir investigando, se va a escuchar a cada uno que haga su descargo y en base a eso se van a aplicar las sanciones

correspondientes y definitivas”, explicó.

SANCIONARON CON 500 FECHAS A EQUIPOS DE FÚTBOL AMATEUR

Además, indicó que la primera medida adoptada fue retirar inmediatamente a los equipos del campeonato. “La liga tomó una decisión ejemplificadora de expulsar a los dos equipos. Como se puede ver en las imágenes, hubo intercambio de golpes de puño e incluso patadas entre varias personas involucradas”, señaló.

La postura de la Liga Altos del Paracao

Desde la organización remarcaron que el objetivo es evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse en un certamen que reúne a cientos de jugadores y familias cada fin de semana. “La liga así lo deja establecido y quiere que esto quede bien en claro: no se van a permitir hechos de violencia. En caso de que pasen, los equipos sepan que van a ser expulsados, como ocurrió en esta oportunidad”, enfatizó Verón.

También aclaró que, aunque se trata de un torneo privado, deben respetarse garantías mínimas para los sancionados. “Por más que estemos en el marco de un evento deportivo privado, se debe respetar siempre el derecho de defensa y el debido proceso”, manifestó.