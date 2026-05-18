La Suipachense podría volver a funcionar tras la quiebra y el despido de 140 trabajadores

La posibilidad de que La Suipachense vuelva a poner en marcha su planta genera expectativas en el sector lácteo y especialmente entre los ex trabajadores de la firma, quienes durante años formaron parte de una de las empresas más emblemáticas de la localidad bonaerense de Suipacha. La noticia comenzó a circular en las últimas horas luego de que trascendieran negociaciones para avanzar con una reapertura parcial de las instalaciones, publicó Perfil.

La paralización de la empresa había provocado un fuerte impacto económico en la región. Además de dejar sin empleo a decenas de familias, el cierre afectó de manera directa a productores tamberos que proveían materia prima a la compañía y a numerosos comercios vinculados a la actividad. Durante años, la firma fue reconocida por la elaboración de quesos y productos regionales que lograron posicionarse en distintos mercados del país.

Fuentes vinculadas al proceso judicial señalaron que existen conversaciones avanzadas para retomar las operaciones de manera progresiva. Aunque todavía no hay anuncios oficiales sobre plazos ni inversiones concretas, el objetivo sería recuperar parte de la producción en etapas y reincorporar personal conforme avance la actividad.

Expectativa y cautela en Suipacha

La crisis de la compañía se profundizó en un escenario complejo para gran parte de la industria láctea nacional. La caída del consumo, el incremento de los costos de producción y las dificultades financieras golpearon con fuerza a muchas pequeñas y medianas empresas del sector. En ese contexto, La Suipachense acumuló problemas económicos durante los últimos años hasta llegar a la quiebra y al cierre total de sus operaciones.

Representantes del sector advierten que la situación de las pymes lácteas continúa siendo delicada. Los altos costos operativos y las dificultades para acceder al financiamiento siguen condicionando la actividad. A esto se suma la pérdida del poder adquisitivo, que impacta directamente en el consumo de productos lácteos y en la rentabilidad de las empresas.

Un posible impulso para la industria láctea

La recuperación de una marca histórica podría representar un impulso económico para Suipacha y también para los productores que dependen de la actividad láctea en la región.

Por el momento, no se conocieron detalles sobre el alcance total de la reapertura ni sobre la cantidad de puestos de trabajo que podrían recuperarse.