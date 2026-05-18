Trabajadores de Salud se reunieron en asamblea: reclaman mejoras salariales y rechazan reforma previsional

REDACCIÓN ELONCE
Trabajadores del sector Salud llevaron adelante este lunes una asamblea frente al Ministerio de Salud de Entre Ríos, en el marco de una jornada de protesta impulsada por delegados de ATE.
Trabajadores del sector Salud llevaron adelante este lunes una asamblea frente al Ministerio de Salud de Entre Ríos, en el marco de una jornada de protesta impulsada por delegados de ATE. La medida incluyó reclamos salariales, rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno provincial y denuncias por las condiciones edilicias en las que desempeñan sus tareas.
Nadia Burgos y Nancy González explicaron a Elonce los motivos de la protesta y anticiparon nuevas acciones para los próximos días.
“Estamos acá movilizándonos, en primer lugar, rechazando la paritaria de ajuste que se ha cerrado en los últimos días, en donde se ha definido un aumento del 3,5% a salarios que son de miseria”, expresó Burgos.
Sostuvo además que existe una fuerte preocupación por el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio. “Es una reforma que no solamente atacaría las jubilaciones, sino también el régimen en su conjunto. Por lo tanto, los trabajadores de salud vamos a ser muy fuertemente afectados”, advirtió.
En ese marco, señalaron que decidieron iniciar “acciones de organización y de lucha” para visibilizar la situación que atraviesan los empleados del área.
Además del reclamo salarial, los trabajadores denunciaron el deterioro de las condiciones laborales dentro del Ministerio de Salud. “No solamente no hay agua en el Ministerio, sino que hay baños clausurados y los recortes presupuestarios se viven en cómo nosotros podemos desarrollar nuestra tarea”, indicó Burgos y agregó: “A la problemática de los salarios, que están muy por debajo de lo que un trabajador necesita para sostener la vida, se le suman malas y pésimas condiciones de trabajo”.
Por su parte, Nancy González explicó que el malestar se replica en distintos organismos públicos de la provincia. “Estamos todos los trabajadores afectados, más aún con lo resuelto en la última paritaria”, afirmó.
En cuanto al plan de lucha, detalló que este martes realizarán una movilización hacia la Caja de Jubilaciones y que el miércoles desarrollarán una jornada de protesta y visibilización junto a trabajadores de hospitales y centros de salud.
“Estamos convocando a todos para que seamos todos en la lucha”, señaló González. También adelantó que para el viernes está prevista una olla popular, con participación de trabajadores de distintos sectores.
Durante la actividad frente al Ministerio, los manifestantes también realizaron una campaña de recolección de firmas contra la reforma previsional. Según explicaron, buscan reunir “cientos de miles de firmas” para defender el actual sistema jubilatorio provincial. Elonce.com