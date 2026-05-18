Día Internacional de los Museos: destacan su rol social y comunitario

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo, desde la Municipalidad de Paraná remarcaron la importancia de estos espacios como ámbitos de construcción comunitaria, formación ciudadana y reflexión social.
En el marco del Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo, desde la Municipalidad de Paraná remarcaron la importancia de estos espacios como ámbitos de construcción comunitaria, formación ciudadana y reflexión social.
Desde el Museo Puerto de la Memoria, ubicado en la zona de Puerto Viejo, la directora de Museos y Patrimonio Histórico Cultural de la ciudad, Gisela Bahler, reflexionó sobre el significado de esta fecha para la comunidad museística.
“Es un día donde nos dedicamos a reflexionar, sobre todo porque hay como un paraguas que nos da el marco donde, en un mundo dividido, los museos ayudamos a nuestras comunidades para que se puedan unir en un mundo tan fragmentado”, expresó a Elonce.
Recordó que la fecha fue instituida en 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y explicó que el objetivo central es repensar el rol de estas instituciones en la sociedad actual. “Es un día de reflexión donde eso que nosotros decimos todo el tiempo desde los museos, que co-creamos con la comunidad y que nuestro mensaje es descolonizador, pueda ponerse realmente en discusión”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que los museos “no son neutrales” y que deben involucrarse en las problemáticas sociales y culturales. “Uno puede pensar que visitar un museo es algo recreativo, pero el mensaje que tienen los museos no es neutral. Toman partido, se involucran en las problemáticas y justamente por eso unen comunidades fragmentadas”, afirmó.
Asimismo, hizo referencia a la situación de distintos museos nacionales y manifestó preocupación por decisiones adoptadas a nivel nacional en materia cultural.
“Desde el gobierno nacional, en este primer año, hubo grandes directores de carrera, de muchos años, que se quedaron sin trabajo por una decisión, y eso también afecta mucho”, indicó.
Además, mencionó particularmente el caso del Museo Casa del Acuerdo, vinculado a la construcción de la identidad histórica nacional. “Tenemos que pararnos y reflexionar hasta qué punto desde los museos ayudamos a que la comunidad y los vecinos vivan un poquito mejor”, expresó.
Destacó también el carácter educativo y formativo de los museos municipales de Paraná, tanto desde sus exposiciones como a través de talleres y actividades abiertas a la comunidad. “Los museos crean ciudadanía, conforman y son parte de la ciudadanía”, señaló.
En esa línea, explicó que el trabajo de los espacios culturales municipales se desarrolla bajo una lógica de cercanía con los vecinos. “La política municipal de la Dra. Rosario Romero nos insta a estar muy cerca del vecino, escuchando y dando respuesta”, afirmó.
Actualmente, el Museo Puerto de la Memoria y el Museo de la Ciudad desarrollan más de 20 talleres y propuestas culturales destinadas a distintos sectores de la comunidad. Elonce.com