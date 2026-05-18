Quini 6 de casi $10 millones en San Jaime: el ganador es “un cliente de hace 40 años” de la agencia

Un apostador de San Jaime de la Frontera se convirtió en nuevo millonario tras acertar una de las modalidades del Quini 6 y ganar un importante premio que fue vendido en la agencia de tómbola Nº 242 de esa localidad entrerriana.

La noticia generó entusiasmo en el norte provincial y especialmente en la agencia administrada por Waldo Samuel Paluro, quien manifestó su alegría por haber entregado por primera vez un premio de semejante magnitud.

“Es la primera vez que vendemos un premio tan grande”, expresó a Elonce el agenciero.

“Nos pone recontentos”

Paluro explicó que ya habían registrado premios menores en la modalidad “Siempre Sale”, aunque nunca de esta dimensión. “Habíamos vendido uno de alrededor de tres millones, pero esto es distinto, es un lindo dinero”, comentó.

Un apostador de San Jaime ganó el Quini 6 y desató la alegría en una agencia

Además, confirmó que conocen la identidad del ganador, aunque prefirió mantener la reserva sobre sus datos personales. “Es un cliente de más de 40 años de nuestra agencia”, contó.

Un premio que ilusiona a toda la localidad

El agenciero remarcó que el hecho tuvo una repercusión especial debido a que San Jaime de la Frontera cuenta con cerca de 5.000 habitantes.

“Que haya un solo ganador de Entre Ríos y justo sea de acá nos pone recontentos”, afirmó.

Agencia de tómbola de San Jaime (foto Elonce)

También consideró que este tipo de premios incentivan a nuevos apostadores y generan expectativas entre quienes siguen participando de los sorteos.

El Quini 6 sigue siendo el favorito

Paluro señaló que, pese a la situación económica actual, el Quini 6 continúa siendo uno de los juegos más elegidos por los apostadores. “Es un golpe de suerte que te hasta te puede cambiar la vida”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que la promoción vigente, que entregará diez premios adicionales de 15.000 dólares mediante el número de boleta, ayudó a incrementar el interés del público

Más de 20 años como agenciero

El titular de la agencia recordó además que trabaja en el rubro desde 2001 y que su familia está vinculada a la actividad desde 1983. “Siempre miramos el sorteo con mi familia y soñamos con que salga un ganador de nuestra agencia. Esta vez pasó”, relató emocionado.

Finalmente, expresó su deseo de que continúe la racha positiva y que más apostadores de la región puedan acceder a premios millonarios.