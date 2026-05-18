“Paraná Ama las Pastas” contará con más de 25 locales adheridos: el listado

REDACCIÓN ELONCE
La propuesta gastronómica se realizará este miércoles por la noche en Paraná. Participarán unos 27 comercios adheridos, con descuentos del 50%. La promoción será válida únicamente para consumo en los locales.
La iniciativa “Paraná ama las pastas” tendrá una nueva edición este miércoles 20 de mayo en Paraná, con descuentos del 50% en platos de pasta en más de 25 locales gastronómicos adheridos. La propuesta será válida entre las 20 y las 24 y alcanzará exclusivamente al consumo dentro de los establecimientos participantes.
La actividad es organizada por la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica de Paraná, junto a la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo. Durante la presentación oficial, representantes del sector destacaron el impacto económico y social que generan estas jornadas temáticas en la capital entrerriana.
El presidente de la Asociación Gastronómica de Paraná, Marcelo Barsuglia, explicó a Elonce, que el evento forma parte de una serie de promociones que ya incluyeron otros productos gastronómicos. “Estamos presentando para el día miércoles ‘Paraná ama las pastas’, otro plato que se promociona como han sido anteriormente la milanesa, y la hamburguesa”, expresó.
Además, destacó la respuesta del sector privado ante la convocatoria. “Realmente hay una expectativa importante porque hay más de 25 negocios inscriptos en la promoción”, señaló. En ese sentido, precisó que “la promoción es para consumir en el local, no es para delivery ni take away”.
Buscan impulsar el movimiento gastronómico
Por su parte, Agustín Clavenzani, presidente de Empatur, remarcó que la propuesta busca fortalecer el movimiento económico en momentos donde suele disminuir la actividad comercial.
“Esta es una convocatoria que promueven los gastronómicos y que tiene que ver con inyectarle dinamismo a la economía local en un momento del mes donde claramente empieza a registrarse menos movimiento”, sostuvo.
Asimismo, valoró el crecimiento que tuvo la iniciativa en los últimos años. “Era una experiencia que los gastronómicos hacían cuatro veces al año. Ahora estamos presentando una al mes. Obviamente tiene que ver con que hay éxito en la difusión y en la convocatoria”, afirmó.
Clavenzani recordó además las primeras experiencias realizadas en Plaza de Mayo y aseguró que la propuesta beneficia tanto a comerciantes como a consumidores. “Es un miércoles que se transforma en un sábado en relación al movimiento”, comparó.
“Al mismo tiempo es un beneficio para los paranaenses que por ahí dicen: ‘No sé si salgo, hago cuentas’, pero encuentran una alternativa para compartir con amigos, pareja o familia sin gastar demasiado”, agregó.
Una propuesta que suma distintas culturas
En esta edición también participarán locales con propuestas gastronómicas no tradicionales. Antonela Lel, representante de Gurichan Asiática, destacó la posibilidad de incorporar sabores de otras culturas a una comida tradicional para los argentinos.
En ese marco, sostuvo que “también la pasta se puede disfrutar desde todas las culturas” y comentó que en su local buscarán ofrecer una alternativa distinta. “Vengo a romper un poquito con la tradición, pero también se puede disfrutar con un buen caldo, con este clima y con palitos”, manifestó.
Los organizadores remarcaron que la promoción estará vigente únicamente este miércoles entre las 20 y las 24 horas en todos los comercios adheridos.
Todos los locales adheridos
Las Vegas Pizzería (opción sin tacc)
Buenos Aires 499
Giovani (opción sin tacc)
Gral. Urquiza 1047
El Refugio Restó
Juan Báez 745
Bodegón Las Flores
Córdoba 528
La Cantina del barrio
Blas Pareras 2507
Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
Nogaró Pizzeria
Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá
Flamingo Parana
Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín
Río Restó Bar
Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275
Liverpool City Restó
Dirección: Alameda de la Federación 419
Bar Maipú
Maipú y Perón
Maipú San Juan
San Juan 606 esquina Victoria
Maipú América
Avenida de las Américas 2130
La Fourchette Restaurante Boutique
Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976
Gran Hotel Paraná
La Bartola Bar
Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)
El Portal Náutico
Club Náutico
El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
El Estribo Choperia
Italia 255
El estribo Coffee Bar
La Rioja 153
Las Florindas Resto Bar
25 de mayo 555
Blas Bar Café Restó
Blas Parera y Carlos Darwin.
Nembyré
Playa del Rowing Club
Pizza Paraná
Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó
Pizzeria Popular Corrientes
Corrientes y Nogoyá
Gurichan
Uruguay 601
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