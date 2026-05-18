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Paraná Promoción gastronómica en Paraná

“Paraná Ama las Pastas” contará con más de 25 locales adheridos: el listado

La propuesta gastronómica se realizará este miércoles por la noche en Paraná. Participarán unos 27 comercios adheridos, con descuentos del 50%. La promoción será válida únicamente para consumo en los locales.

18 de Mayo de 2026
Nueva edición de Paraná Ama las Pastas
Nueva edición de Paraná Ama las Pastas Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La propuesta gastronómica se realizará este miércoles por la noche en Paraná. Participarán unos 27 comercios adheridos, con descuentos del 50%. La promoción será válida únicamente para consumo en los locales.

La iniciativa “Paraná ama las pastas” tendrá una nueva edición este miércoles 20 de mayo en Paraná, con descuentos del 50% en platos de pasta en más de 25 locales gastronómicos adheridos. La propuesta será válida entre las 20 y las 24 y alcanzará exclusivamente al consumo dentro de los establecimientos participantes.

 

La actividad es organizada por la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica de Paraná, junto a la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo. Durante la presentación oficial, representantes del sector destacaron el impacto económico y social que generan estas jornadas temáticas en la capital entrerriana.

 

El presidente de la Asociación Gastronómica de Paraná, Marcelo Barsuglia, explicó a Elonce, que el evento forma parte de una serie de promociones que ya incluyeron otros productos gastronómicos. “Estamos presentando para el día miércoles ‘Paraná ama las pastas’, otro plato que se promociona como han sido anteriormente la milanesa, y la hamburguesa”, expresó.

 

Además, destacó la respuesta del sector privado ante la convocatoria. “Realmente hay una expectativa importante porque hay más de 25 negocios inscriptos en la promoción”, señaló. En ese sentido, precisó que “la promoción es para consumir en el local, no es para delivery ni take away”.

Nueva edición de “Paraná Ama las Pastas” con descuentos del 50%

 

Buscan impulsar el movimiento gastronómico

Por su parte, Agustín Clavenzani, presidente de Empatur, remarcó que la propuesta busca fortalecer el movimiento económico en momentos donde suele disminuir la actividad comercial.

 

“Esta es una convocatoria que promueven los gastronómicos y que tiene que ver con inyectarle dinamismo a la economía local en un momento del mes donde claramente empieza a registrarse menos movimiento”, sostuvo.

 

Asimismo, valoró el crecimiento que tuvo la iniciativa en los últimos años. “Era una experiencia que los gastronómicos hacían cuatro veces al año. Ahora estamos presentando una al mes. Obviamente tiene que ver con que hay éxito en la difusión y en la convocatoria”, afirmó.

 

Clavenzani recordó además las primeras experiencias realizadas en Plaza de Mayo y aseguró que la propuesta beneficia tanto a comerciantes como a consumidores. “Es un miércoles que se transforma en un sábado en relación al movimiento”, comparó.

 

“Al mismo tiempo es un beneficio para los paranaenses que por ahí dicen: ‘No sé si salgo, hago cuentas’, pero encuentran una alternativa para compartir con amigos, pareja o familia sin gastar demasiado”, agregó.

Una propuesta que suma distintas culturas

En esta edición también participarán locales con propuestas gastronómicas no tradicionales. Antonela Lel, representante de Gurichan Asiática, destacó la posibilidad de incorporar sabores de otras culturas a una comida tradicional para los argentinos.

 

En ese marco, sostuvo que “también la pasta se puede disfrutar desde todas las culturas” y comentó que en su local buscarán ofrecer una alternativa distinta. “Vengo a romper un poquito con la tradición, pero también se puede disfrutar con un buen caldo, con este clima y con palitos”, manifestó.

 

Los organizadores remarcaron que la promoción estará vigente únicamente este miércoles entre las 20 y las 24 horas en todos los comercios adheridos.

 

Todos los locales adheridos

 

Las Vegas Pizzería (opción sin tacc)

Buenos Aires 499

 

Giovani (opción sin tacc)

Gral. Urquiza 1047

 

El Refugio Restó

Juan Báez 745

 

Bodegón Las Flores

Córdoba 528

 

La Cantina del barrio

Blas Pareras 2507

 

Live Rock Pizza & Restó

25 de Mayo y Peatonal San Martín

 

Nogaró Pizzeria

Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá

 

Flamingo Parana

Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín

 

Río Restó Bar

Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275

 

Liverpool City Restó

Dirección: Alameda de la Federación 419

 

Bar Maipú

Maipú y Perón

 

Maipú San Juan

San Juan 606 esquina Victoria

 

Maipú América

Avenida de las Américas 2130

 

La Fourchette Restaurante Boutique

Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976

Gran Hotel Paraná

 

La Bartola Bar

Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)

 

El Portal Náutico

Club Náutico

 

El Estribo Resto Bar

Irigoyen 593

 

El Estribo Choperia

Italia 255

 

El estribo Coffee Bar

La Rioja 153

 

Las Florindas Resto Bar

25 de mayo 555

 

Blas Bar Café Restó

Blas Parera y Carlos Darwin.

 

Nembyré

Playa del Rowing Club

 

Pizza Paraná

Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó

 

Pizzeria Popular Corrientes

Corrientes y Nogoyá

 

Gurichan

Uruguay 601

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