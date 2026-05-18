Choque de embarcaciones en río Paraná: "Pudo ser una tragedia"

Tras choque entre un remolcador de barcazas y un barco cerealero fondeado a la altura del Centro Municipal de Distrito Centro, ocurrido ayer a la tarde en el río Paraná frente a la costa central de Rosario, el Sindicato de Conductores Navales apuntó a "la falta de formación de tripulantes y al ajuste que en materia de seguridad impulsa el gobierno nacional".

“Evidentemente, el remolcador ha sufrido una avería durante la navegación que lo llevó a chocar contra un buque mercante fondeado. Pudo ser un accidente terrible, con pérdidas de vidas humanas y también para el medio ambiente”, señaló el secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara), Fernando Ramírez.

“Si el remolcador cortaba las anclas de fondeo, ese buque hubiese quedado a la deriva. Hasta que encienden máquinas automáticamente queda fuera del canal. Pudo ser una tragedia. Desde nuestra organización prendemos las alarmas para ver hacia donde nos dirigimos con el crecimiento de las banderas limítrofes sobre la navegación argentina, nos vemos más expuestos a estos accidentes”, remarcó Ramírez a LT8 y según publicó La Capital.

El mismo barco en otro choque

El representante de los conductores navales recordó que el buque fue chocado ayer mientras estaba fondeado frente al centro de Rosario, “es el mismo barco que sufrió un accidente en San Nicolás. Otro buque que estaba llegando perdió maniobrabilidad y lo chocó. Ese barco, tras hacer todos los trámites correspondiente, salió de San Nicolás, se detuvo en Rosario y lo chocó un remolcador. Parece a propósito, pero fue así”.

Ramírez recordó que su gremio agrupa a todos los jefes de máquinas de todos los buques de todo el país, “en toda la vía de navegación troncal como en el sector pesquero”, y tras cartón apuntó contra el gobierno nacional por una serie de iniciativa que tienen como objetivo un ajuste que redundará en inseguridad para navegar por el río.

Esto acaba de pasar ahora en #Rosario Un barco toca bocina para evitar que el remolcador se lo lleve puesto Pero no puede evitar el choque!! pic.twitter.com/44rlWlWENJ — Luis Elias Nazer (@LuisNazer) May 17, 2026

Tripulaciones sin formación en seguridad

Puso en venta la ley federal de pesca al mejor postor, y logramos contrarrestar eso. Luego impuso el decreto 340 que ponía todas la vía de navegación troncal a disposición de cualquier bandera. Cualquier tripulación del mundo podía manejar nuestras cargas. También logramos derogarlo”.

Y agregó: “Todas esas iniciativas del gobierno nacional terminan en estos accidentes. Todas las tripulaciones de los buques que quieren seguir usufructuando en nuestros ríos, no tienen la formación que tenemos nosotros. Para estar arriba de un barco, tenemos una formación de 6 o 7 años. Nos estamos formando para cuidar la seguridad de la hidrovía, del medio ambiente y no poner en riesgo vidas humanas como pasa en este momento con las banderas que tenemos navegando el río en este momento”, remarcó.

Al hacer una comparación entre el choque de ayer y las políticas de ajuste del gobierno nacional, Ramírez sostuvo: “Esos tripulantes (por los del remolcador) no tienen la capacitación que tenemos nosotros para navegar con respecto a seguridad, emergencias y las salas de máquinas. Ahora, el presidente quiere derogar la ley de cabotaje. Toda la carga que se mueve entre los puertos argentinas la tienen con buques de bandera argentina y con trabajadores del país. Este gobierno quiere terminar con eso. Cuando el mundo cuida a su marina mercante, este gobierno la quiere entregar”.