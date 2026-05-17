Videos de choque de embarcaciones en el río Paraná frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron

REDACCIÓN ELONCE
El accidente fluvial ocurrió este domingo por la tarde a la altura de calle Corrientes, en Rosario. Un buque de ultramar fue impactado por un convoy de barcazas que navegaba aguas abajo por el canal principal. El remolcador no logró evitar el choque.
El choque de embarcaciones en el río Paraná generó una escena de fuerte impacto este domingo por la tarde frente a la costa central de Rosario, cuando un remolcador y un buque de ultramar colisionaron en plena zona de navegación y varias barcazas terminaron desprendiéndose del convoy.
El accidente ocurrió cerca de las 17, a la altura de calle Corrientes, frente al Centro Municipal de Distrito Centro, uno de los sectores más transitados y visibles de la ribera rosarina. La situación fue registrada por numerosas personas que se encontraban en la zona y compartieron videos del momento en redes sociales.
Esto acaba de pasar ahora en #Rosario
Un barco toca bocina para evitar que el remolcador se lo lleve puesto
Pero no puede evitar el choque!! pic.twitter.com/44rlWlWENJ— Luis Elias Nazer (@LuisNazer) May 17, 2026
Las embarcaciones involucradas fueron el buque de ultramar Ginga Bobcat, de bandera panameña, y el remolcador HB Perseus, de bandera boliviana, que navegaba aguas abajo con destino a San Nicolás empujando un convoy de barcazas.
Cómo ocurrió el accidente fluvial
Según las primeras reconstrucciones, el Ginga Bobcat se encontraba anclado en zona de rada, habilitada para el fondeo de grandes embarcaciones. El buque permanecía detenido con la proa orientada aguas arriba cuando el remolcador avanzó por el canal de navegación.
Por motivos que todavía no fueron determinados, el HB Perseus no logró modificar su trayectoria a tiempo y terminó impactando contra el buque de gran porte. Testigos indicaron que instantes antes de la colisión, el carguero anclado activó repetidamente su bocina para advertir la situación y tratar de evitar el choque.
Sin embargo, las señales de advertencia no alcanzaron para impedir el impacto. La colisión se produjo en plena área de navegación y provocó un fuerte movimiento de las embarcaciones involucradas, lo que derivó en el desprendimiento de varias barcazas que integraban el convoy remolcado.
La secuencia fue todavía más impactante porque, en simultáneo al choque, un tercer buque carguero avanzaba en paralelo por la margen del río más cercana a la ciudad. Durante algunos segundos, tres embarcaciones de gran porte coincidieron frente a la costa rosarina en medio de una situación de máxima tensión.
Las imágenes registradas desde la ribera mostraron el momento exacto del accidente y el desplazamiento descontrolado de algunas barcazas luego de soltarse del remolcador. El episodio alteró la habitual postal del Paraná y generó sorpresa entre vecinos y turistas que recorrían la zona costera.
Varias barcazas quedaron a la deriva
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el estado en el que quedó el convoy tras la colisión. Producto del impacto, varias barcazas se desprendieron del remolcador y algunas quedaron desplazadas sobre el río, reflejando la magnitud del choque.
Las primeras versiones indicaron incluso que una de las estructuras habría sufrido daños de consideración tras el accidente. Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre personas heridas ni sobre eventuales tareas de rescate o contención desplegadas en el lugar.
La carga se partió en dos y está a la deriva pic.twitter.com/51gCLcFecv— Luis Elias Nazer (@LuisNazer) May 17, 2026
El siniestro ocurrió en una zona donde el movimiento de embarcaciones forma parte de la actividad cotidiana del río Paraná, especialmente por el intenso tránsito comercial y portuario que caracteriza al corredor fluvial de Rosario y el sur santafesino.
Las causas del accidente todavía son materia de investigación. Por el momento, se desconoce si existieron fallas de maniobra, problemas de visibilidad o dificultades operativas que hayan impedido al remolcador modificar su recorrido para evitar el choque con el buque anclado, publicó La Capital.
La insistencia de la bocina del Ginga Bobcat apareció como uno de los elementos centrales en la reconstrucción inicial del episodio, ya que evidenciaría que hubo una advertencia previa antes de la colisión. Aun así, las maniobras no fueron suficientes para evitar el fuerte impacto que terminó provocando el desprendimiento de las barcazas frente a Rosario.