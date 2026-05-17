Senasa puso fecha límite para adecuarse al nuevo sistema de vacunación contra la aftosa

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recordó a los productores ganaderos que hasta el próximo 24 de mayo tendrán tiempo para realizar la recategorización de terneros y terneras en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa), en el marco de los cambios implementados en el plan de vacunación contra la aftosa.

La actualización deberá concretarse antes del inicio del segundo período vacunal de 2026 y forma parte de la nueva estrategia establecida por la Resolución N° 711/2025, que modificó el esquema de inmunización contra la fiebre aftosa en distintas categorías bovinas.

Según explicó el organismo nacional, a partir de esta segunda campaña solamente deberán vacunarse las categorías menores, por lo que aquellos animales que ya recibieron las dosis correspondientes durante la segunda campaña de 2025 y la primera de 2026 deberán ser recategorizados como novillitos o vaquillonas.

Qué deben hacer los productores

El Senasa indicó que la recategorización podrá realizarse hasta 15 días antes del inicio de la campaña en cada región. En el caso de las provincias que comenzarán el proceso de vacunación el próximo 8 de junio, el plazo vencerá el 24 de mayo.

La actualización de datos podrá efectuarse mediante dos modalidades. Una de ellas es la autogestión, donde el propio productor realiza la solicitud a través del sistema y posteriormente personal del Senasa verifica que los animales cuenten con las dos dosis aplicadas antes de aprobar el trámite.

Vacunación contra la aftosa.

La otra opción será de manera presencial, asistiendo directamente a la oficina del organismo correspondiente a la jurisdicción del establecimiento ganadero.

Qué pasa si no se realiza el trámite

Desde el organismo remarcaron la importancia de completar esta gestión dentro de los plazos establecidos para evitar inconvenientes durante la campaña sanitaria contra la aftosa.

Según aclaró el Senasa, los animales que continúen registrados bajo la categoría “ternero/a” al momento de la visita del vacunador deberán ser inoculados obligatoriamente de acuerdo con el calendario oficial.

La nueva estrategia sanitaria busca reorganizar la campaña de vacunación y focalizar la aplicación de dosis sobre categorías específicas del rodeo bovino.

Para obtener más información sobre el cronograma y los requisitos vinculados a la campaña contra la aftosa, los productores podrán consultar el calendario oficial 2026 o comunicarse con la oficina local del Senasa correspondiente a su zona.