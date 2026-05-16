Quién era el tropillero que murió atropellado cuando arreglaba su camioneta en la autopista Perito Moreno

Damián Irungaray tenía 41 años y era de la provincia de Buenos Aires

Una tragedia sacudió este sábado a la autopista Perito Moreno, donde un hombre murió y su hijo resultó gravemente herido tras ser atropellados mientras revisaban su camioneta al costado del camino.

La víctima fatal fue identificada como Damián Irungaray, de 41 años, un reconocido tropillero y jugador de pato oriundo de la localidad bonaerense de Bartolomé Bavio. Su hijo, Álvaro, de 19 años, fue trasladado a un hospital con politraumatismos y permanece internado, publicó Infobae.

El accidente

El hecho ocurrió a la altura del peaje Parque Avellaneda, cuando Irungaray detuvo su vehículo por un desperfecto mecánico. Mientras revisaba la camioneta junto a su hijo, ambos fueron embestidos por una Ford EcoSport que luego se dio a la fuga.

Según informaron fuentes oficiales, al llegar al lugar los servicios de emergencia encontraron al hombre en paro cardiorrespiratorio. A pesar de los intentos de reanimación, falleció en el lugar. Su hijo, en tanto, fue derivado al Hospital Piñero, donde permanece fuera de peligro.

La familia se dirigía hacia Campo de Mayo para participar en un torneo de pato, disciplina considerada deporte nacional, en la que ambos estaban activamente involucrados. Irungaray formaba parte del club La Carreta y tenía una destacada trayectoria en el ambiente criollo, tanto como montador como tropillero.

Suspensión del evento por duelo

Tras el trágico episodio, los organizadores del Torneo de Remonta y Veterinaria del Ejército decidieron suspender la actividad en señal de duelo. También distintas instituciones vinculadas al deporte expresaron sus condolencias a la familia.

En cuanto al conductor responsable, la Policía logró identificar el vehículo a través de cámaras de seguridad. La camioneta fue localizada y secuestrada en la localidad de Villa Celina, y horas más tarde el hombre se presentó ante la Justicia.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras crece la conmoción en el ámbito del pato y las tradiciones rurales por la pérdida de una figura muy querida en la comunidad.