Patronato confirmó los convocados para enfrentar a Chacarita

Patronato confirmó los convocados para el partido frente a Chacarita Juniors, correspondiente a una nueva fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará este domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná.

El entrenador del conjunto entrerriano, Marcelo Candia, definió la lista de futbolistas que estarán disponibles para afrontar un compromiso clave ante un rival directo en la tabla de posiciones. El rojinegro buscará volver al triunfo luego del empate 1-1 frente a San Martín de San Juan.

Foto: Patronato.

En el arco, los elegidos por el cuerpo técnico fueron el capitán Alan Sosa y Matías Caballero, quien ocupará el lugar de relevo en el banco de suplentes.

El resto de la lista de convocados del Rojinegro

En la línea defensiva, Patronato contará con Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Facundo Heredia, Franco Meritello, Santiago Piccioni y Maximiliano Rueda.

Para la mitad de la cancha, Candia convocó a Agustín Araujo, Federico Bravo, Juan Barinaga, Brandon Cortés, Alejo Miró, Valentín Pereyra, Augusto Picco y Juan Salas, quienes aparecen como las variantes para sostener el equilibrio y la generación de juego.

En ofensiva, las opciones serán Joaquín Barolín, Ignacio Giacinti, Hernán Rivero y Franco Soldano, delanteros que intentarán aportar peso ofensivo ante un rival que llega en alza tras su última presentación.

📋 Los 20 para mañana Estos son los elegidos por Marcelo Candia para enfrentar a Chacarita este domingo a partir de las 16 horas en el Grella#VamosPatrón 🔴⚫️💪🏾 pic.twitter.com/3YAoRsbzxS — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) May 16, 2026

Patronato busca hacerse fuerte en Paraná

El equipo entrerriano suma 14 puntos en el campeonato y se ubica muy cerca de Chacarita Juniors, que acumula 15 unidades y viene de vencer por 2-0 a Colegiales en la fecha pasada.

En tanto, continúan fuera de la nómina Nahuel Genez, Fernando Moreyra y Tomás Attis, quienes siguen recuperándose de distintas lesiones y todavía no pudieron reincorporarse al plantel principal.

Foto: Patronato.

El partido en el Grella aparece como una oportunidad importante para Patronato, que intentará hacerse fuerte como local y acercarse a los primeros puestos de la zona en la Primera Nacional.