Campamento nacional de patrullas de scouts en Paraná: participaron 200 jóvenes en formación

REDACCIÓN ELONCE
El campamento nacional de patrullas de scouts en Paraná reúne a unos 200 jóvenes de entre 10 y 14 años en una experiencia educativa, recreativa y de contacto con la naturaleza que se desarrolla durante el fin de semana.
El campamento nacional de patrullas de scouts en Paraná se desarrolla este fin de semana con la participación de aproximadamente 200 niños y niñas provenientes de distintas localidades de la provincia de Entre Ríos. La actividad, que combina formación, recreación y vida al aire libre, busca fortalecer el aprendizaje en un entorno comunitario y natural. Durante la cobertura, los organizadores destacaron el entusiasmo de los participantes y el crecimiento del movimiento scout en la región.
Según los referentes de Scouts de Argentina, el encuentro reúne a jóvenes de Paraná, San Benito, Victoria, Crespo y otras localidades cercanas, integrando a la denominada Zona 46. La propuesta se enmarca dentro de un formato nacional adaptado a nivel zonal, con el objetivo de facilitar la participación. En palabras de los organizadores, “los chicos están disfrutando mucho”, reflejando el clima positivo del campamento.
El evento, que comenzó el sábado por la mañana, se extiende hasta el domingo por la tarde e incluye actividades organizadas previamente durante meses. La dinámica contempla instancias de formación, convivencia y contacto directo con la naturaleza, promoviendo valores de cooperación, autonomía y aprendizaje práctico.
Formación y talleres
Durante la jornada del sábado se desarrollan talleres rotativos que incluyen diversas disciplinas. Entre ellas se destacan folklore, electricidad, cocina, nudos y amarres, cocina primitiva y primeros auxilios. Además, participan instituciones como la Policía de Entre Ríos, bomberos y equipos especializados con canes, aportando experiencias prácticas a los jóvenes.
En este sentido, uno de los referentes explicó: “son 200 niños de nuestra zona, de lo que es la costa oeste de la provincia, que es la zona 46 de Escuadrón de Argentina”. Las actividades buscan acercar conocimientos que no suelen estar disponibles en la educación formal, fortaleciendo habilidades útiles para la vida cotidiana y el trabajo en equipo.
También se remarcó la importancia de la diversidad de experiencias, donde los participantes pueden interactuar con distintas áreas de formación. Se destacó que estas instancias permiten descubrir intereses personales y vocacionales desde edades tempranas.
Un campamento con identidad y naturaleza
El campamento está organizado en subcampos temáticos vinculados a figuras históricas de la exploración argentina, como el Perito Moreno. En estos espacios, las patrullas desarrollan actividades propias dentro del monte, fortaleciendo la convivencia y el contacto directo con el entorno natural.
Uno de los organizadores explicó: “tenemos cuatro subcampos, que son cuatro expediciones, porque la temática del campamento nacional de patrulla es que vamos recorriendo cuatro grandes investigadores de la República Argentina en la historia”. Durante la noche, los jóvenes realizan actividades como cocina a leña, fogones y juegos nocturnos.
El ambiente busca fomentar la autonomía y la experiencia vivencial, en un entorno que combina aprendizaje, recreación y espíritu scout.
Cierre y actividades finales
El cronograma culmina el domingo con actividades de senderismo, espacios de reflexión y una misa organizada por la rama pastoral del movimiento scout. También se prevén sorteos y premios, incluyendo bicicletas y elementos del campamento, lo que genera gran expectativa entre los participantes.
Uno de los organizadores destacó el objetivo central del encuentro: “Tratemos de generar recuerdos para toda la vida en estos niños que van surgiendo a partir de momentos y actividades como la que vemos a nuestra espalda”. La propuesta concluye con una invitación a que más familias se acerquen al movimiento scout en la provincia.