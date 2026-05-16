AUH ANSES: cuánto se cobra en junio 2026 tras el aumento por inflación

La AUH ANSES aumentará un 2,58% en junio de 2026, luego de que el INDEC diera a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril. La actualización impactará además en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que paga mensualmente la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Con este incremento, la Asignación Universal por Hijo alcanzará los $144.931 para menores de 18 años, mientras que la AUH por hijo con discapacidad pasará a ser de $471.914. La suba responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes.

El incremento también alcanzará a las asignaciones familiares que cobran trabajadores registrados y monotributistas. Dependiendo del ingreso del grupo familiar, los montos serán de $72.474, $48.888, $29.570 o $15.257.

Foto: Archivo Elonce.

Cómo quedan las jubilaciones de ANSES en junio

La actualización del 2,58% también modificará los haberes jubilatorios del sistema previsional. Desde junio, la jubilación mínima pasará a ser de $403.318 brutos, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.713.948 brutos.

En términos netos, los jubilados que cobran el haber mínimo percibirán $391.218, mientras que quienes cobran la jubilación máxima recibirán $2.563.211 en mano. A esos montos se les suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene otorgando mensualmente a quienes perciben ingresos más bajos.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima tendrán un ingreso total de $473.318 brutos y $461.218 netos durante junio. Además, al tratarse del sexto mes del año, se abonará el medio aguinaldo calculado sobre los haberes actualizados.

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El impacto del aguinaldo en los ingresos

Con el Sueldo Anual Complementario (SAC), los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán en junio un total de $674.977 brutos y $656.828 netos. En tanto, quienes cobran el haber máximo alcanzarán ingresos de $4.070.922 brutos y $3.844.816 en mano.

La suba también impactará sobre la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación quedará en $322.654 y, sumando el bono de $70.000, alcanzará los $392.654. Con el aguinaldo incluido, el total bruto llegará a $553.982.

Por otro lado, las pensiones no contributivas por discapacidad pasarán a ser de $282.323. Con el bono y el medio aguinaldo, el ingreso total durante junio ascenderá a $493.484.

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Nuevos topes para las asignaciones familiares

ANSES también actualizó los límites de ingresos para acceder a las asignaciones familiares. Desde junio, el ingreso máximo del grupo familiar permitido será de $5.941.934, mientras que ninguno de los padres podrá percibir individualmente más de $2.970.967, consignó Iprofesional.

El objetivo de la actualización es sostener el poder adquisitivo de las prestaciones sociales frente al avance de la inflación. Sin embargo, distintos sectores advierten que los incrementos continúan por debajo del costo de vida y del impacto que tienen los aumentos en alimentos, medicamentos y servicios básicos.

Con este nuevo ajuste, millones de beneficiarios de la seguridad social recibirán incrementos en junio, en un contexto económico marcado por la inflación y la necesidad de recomponer ingresos.