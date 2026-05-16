Marihuana en una carnicería: investigaban abigeato y hallaron 181 panes de droga en el freezer

Una investigación por abigeato en la localidad santafesina de Serodino, departamento Iriondo, derivó en un impactante hallazgo de marihuana y abrió una causa federal por narcotráfico. Lo que comenzó como una inspección por la faena ilegal de ganado terminó con el descubrimiento de 181 panes de droga escondidos dentro de un freezer en la parte trasera de una carnicería local.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Guardia Rural “Los Pumas”, quienes actuaron luego de recibir una denuncia por el robo y matanza de dos vacas. Durante el operativo, los agentes estuvieron acompañados por una bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl), encargada de controlar las condiciones sanitarias del comercio inspeccionado.

En el lugar, las autoridades secuestraron 439 kilos de carne vacuna, 80 kilos de carne porcina, 19 kilos de embutidos y 26 kilos de achuras. Todo el material fue desnaturalizado por disposición de los organismos de control sanitario debido a las irregularidades detectadas durante la inspección.

El hallazgo que cambió la investigación

Mientras los efectivos avanzaban con la requisa del local, encontraron una bolsa negra con paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva dentro de un freezer ubicado en el fondo de la carnicería. Ante la sospecha de que se trataba de estupefacientes, el operativo fue interrumpido y se dio intervención inmediata a la Fiscalía de San Lorenzo.

Posteriormente, personal especializado de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que los paquetes contenían marihuana. En total, se contabilizaron 181 panes con un peso de 109,130 kilos.

A partir de ese momento, la investigación pasó a la órbita de la Justicia Federal. Los fiscales federales Matías Mené, Federico Reynares Solari y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero ordenaron la detención de un sospechoso identificado como Adrián Gustavo G., de 32 años, quien trabajaba en el comercio al momento del allanamiento.

Allanamientos y nuevos secuestros

Tras el hallazgo de la droga, la PDI realizó tres allanamientos adicionales en domicilios ubicados en Serodino, sobre calles Las Heras al 700, Perú al 200 y Florida al 400. Los procedimientos permitieron ampliar el volumen de elementos secuestrados vinculados a la causa.

Durante esos operativos, los investigadores incautaron otro ladrillo de marihuana de 560 gramos, 123 gramos de cogollos y 2,6 kilos de plantas de cannabis en proceso de secado. Además, encontraron 1,1 gramos de cocaína, balanzas de precisión y una máquina contadora de billetes.

También fueron secuestrados cuatro teléfonos celulares, dos cámaras de seguridad, cuatro cartuchos calibre .22, documentación considerada de interés para la investigación y 66.640 pesos en efectivo.

Armas y avance de la causa federal

Durante la inspección inicial en la carnicería, los efectivos también hallaron una carabina calibre .22 junto a 18 cartuchos del mismo calibre, elementos que quedaron incorporados al expediente judicial.

La causa continúa bajo investigación de la Justicia Federal, que trabaja para establecer el origen de la droga, la participación de otras personas y las conexiones que podrían existir entre los implicados y redes de distribución en distintas localidades de Santa Fe.