Murió un bebé que habría caído a un pozo ciego en Córdoba

Un bebé de un año murió este viernes en la localidad cordobesa de Canals luego de un trágico episodio doméstico que es materia de investigación judicial. El hecho generó conmoción en la comunidad y quedó bajo análisis de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió cerca de las 14.30 en una vivienda ubicada en calle San Agustín, en el departamento Unión. Un llamado de emergencia alertó a las autoridades sobre la presunta caída de un menor a un pozo ciego dentro del domicilio, según publicó Cadena3.

De acuerdo con el parte oficial, familiares del niño lo trasladaron de urgencia a un centro de salud local. Sin embargo, pese a los intentos de asistencia médica, los profesionales del hospital constataron su fallecimiento al llegar.

Investigación judicial en marcha

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, a cargo de la fiscal Romina Wisnivetzky, que busca establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho y si hubo algún tipo de negligencia o falla estructural en la vivienda.

Por el momento, no trascendieron detalles adicionales sobre cómo se produjo la caída ni el estado del pozo ciego en cuestión. Las autoridades continúan tomando declaraciones y recolectando pruebas en el lugar del hecho.