Adabel Guerrero habló de su nueva relación tras separarse: "No quiero estar nunca más sin él"

Luego de semanas de rumores, Adabel Guerrero confirmó que está conociendo a Rodrigo Alenaz y contó cómo nació el vínculo tras su separación de Martín Lamela.
Luego de varias semanas marcadas por rumores sobre su situación sentimental, Adabel Guerrero decidió hablar públicamente y reconocer que atraviesa un nuevo presente amoroso tras su separación de Martín Lamela, relación que se extendió durante 17 años.
La artista rompió el silencio durante una entrevista en el programa Los Profesionales, conducido por Flor de la V en El Nueve. Allí confirmó que mantiene un acercamiento con Rodrigo Alenaz, director de una competencia de karting y persona con la que comenzó a vincularse a través de amigos en común.
Durante la charla televisiva, Guerrero aclaró algunas versiones que circularon sobre el inicio de la relación y explicó cómo fue el primer encuentro entre ambos. “Es una persona con la que nos hicimos muy amigos, nos estamos conociendo. No fue tantas veces a Sex como dicen. Es amigo de Vale, de Vale Archimó, que un día en un after Sex, al que fueron en un grupo de amigos, nos conocimos todos y nos quedamos charlando”, relató.
Un vínculo que creció con las conversaciones
Con el paso de las semanas, la conexión entre ambos comenzó a fortalecerse y la exvedette reconoció que el empresario despertó en ella sentimientos inesperados. Durante la entrevista, admitió que desde las primeras charlas sintió un interés especial.
“Es una persona que despertó mucho interés en mí, por eso no la niego. Es lo único que es verdad de todo lo que dijeron”, confesó.
Además, explicó que hubo algo particular en el vínculo que la impactó incluso antes de que existiera un acercamiento sentimental. Según contó, las conversaciones que compartían comenzaron a generar sensaciones nuevas y muy profundas.
“A mí me llamó mucho la atención en las conversaciones que tuvimos sin que pase nada, porque fue como: ‘¿Quién es esta persona? ¿Qué pasa acá? Guau’”, recordó sorprendida al describir las primeras emociones que experimentó junto a Rodrigo Alenaz.
“No quiero estar nunca más sin esta persona”
La actriz también reveló el fuerte impacto emocional que tuvo este nuevo vínculo en su vida personal. “En un momento dije: ‘No quiero estar nunca más sin esta persona de alguna manera, o como amigo o como…’”, expresó durante la entrevista televisiva.
Finalmente, Adabel Guerrero resumió lo importante que se volvió Rodrigo Alenaz en su presente y se mostró entusiasmada con esta nueva etapa sentimental.
“Esta persona tiene que seguir en mi vida de la forma que sea. Fue eso lo que me pasó en las conversaciones que tuvimos, las cosas que me contaba. Él es todo lo que está bien”, concluyó.