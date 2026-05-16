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River Plate ajusta detalles para la semifinal ante Rosario Central: horario y por dónde verla

River Plate recibe este sábado a Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura, con dudas físicas en Gonzalo Montiel y Marcos Acuña y una posible modificación táctica en el mediocampo.

16 de Mayo de 2026
Se enfrentan en el Monumental.
Se enfrentan en el Monumental.

REDACCIÓN ELONCE

River Plate recibe este sábado a Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura, con dudas físicas en Gonzalo Montiel y Marcos Acuña y una posible modificación táctica en el mediocampo.

En una semifinal cargada de expectativa, River Plate se prepara para recibir a Rosario Central con el objetivo de conseguir el pase a la gran final del Torneo Apertura. El encuentro se disputará este sábado desde las 19.30 en el estadio Monumental, en un contexto marcado por las exigencias físicas acumuladas y la necesidad de ajustar detalles tácticos.

 

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega fortalecido tras el triunfo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, una victoria que permitió recuperar confianza luego de la sufrida clasificación por penales ante San Lorenzo. Sin embargo, el desgaste físico generado por la seguidilla de partidos obligó al cuerpo técnico a esperar hasta último momento para definir la formación titular.

Las principales preocupaciones pasaban por el estado físico de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quienes arrastraban sobrecargas musculares en los isquiotibiales tras el último compromiso. Montiel había quedado fuera del partido ante Gimnasia luego de sentir una molestia durante la entrada en calor, mientras que Acuña fue reemplazado durante la primera etapa por Matías Viña.

 

Montiel y Acuña evolucionaron favorablemente

 

Este viernes, el cuerpo técnico probó a ambos futbolistas y la respuesta física fue positiva, por lo que integran la lista de 24 convocados y cuentan con serias posibilidades de ser titulares frente al conjunto rosarino.

Además de las cuestiones físicas, el entrenador analiza una variante táctica para reforzar el equilibrio del mediocampo. En ese sentido, Maximiliano Meza aparece con chances de ingresar desde el arranque en lugar de Santiago Lencina.

La intención sería fortalecer la contención por las bandas, uno de los puntos fuertes de Rosario Central, especialmente por la presencia de Ángel Di María, figura determinante en el ataque del equipo rosarino.

 

Un duelo clave rumbo a la final

 

En Núñez consideran que el aporte defensivo y el despliegue de Meza podrían resultar fundamentales para colaborar con Acuña en la marca sobre Di María y reducir los espacios en ese sector del campo.

Por otra parte, la nómina de convocados presentó como novedad la ausencia de Kendry Páez, quien finalmente no integrará el plantel para este compromiso decisivo.

 

La probable formación de River

 

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Maximiliano Meza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

 

El encuentro entre River Plate y Rosario Central será transmitido en vivo por las señales de ESPN Premium y TNT Sports, disponibles dentro del Pack Fútbol. Además, podrá seguirse vía streaming a través del canal de YouTube de La Página Millonaria.

Temas:

river vs rosario central Torneo Apertura Eduardo Coudet formación
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