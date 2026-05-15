Talleres avanza en la Superliga B de hockey sobre césped: la palabra de los jugadores

REDACCIÓN ELONCE
Bautista Salta, Bautista Rivera y Facundo Buiatti repasaron el papel de Talleres en la Superliga B y su histórico pase a semifinales en El Once Deportivo.
En el programa El Once Deportivo, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, Bautista Salta, Bautista Rivera y Facundo Buiatti analizaron el desempeño de Talleres en la Superliga B de hockey sobre césped. El equipo logró avanzar a las semifinales tras una serie de encuentros que marcaron un hito para el club de Paraná.
“Estamos felices porque pudimos lograr el objetivo que era meternos en los primeros cuatro y eso suma bastante al grupo y al ámbito en general”, comentó Bautista Rivera. Los jugadores destacaron la importancia de este logro para un club que celebra 119 años de historia, mostrando que la tradición y el esfuerzo se reflejan en la cancha.
El camino de Talleres no fue sencillo. Tras debutar con una derrota, el equipo logró imponerse frente a San Jorge y asegurar un empate crucial que los clasificó en segundo lugar de su zona. Facundo Buiatti relató: “Arrancamos bien el partido, bastante controlado, se podría decir, y después convertimos un gol y nos lo empatan y nos lo dan vuelta en cuestión de 30 segundos, pero pudimos empatarlo”.
Un equipo joven con gran proyección
Los jugadores coincidieron en que la mezcla de experiencia y juventud es clave para el rendimiento del equipo. Bautista Salta destacó: “Siempre se habla de que somos un equipo joven. Soy de los más grandes y tengo 25. Después tenemos muchos jóvenes y gente grande también hay. Pero a su vez es un grupo chico, pero con trayectoria”.
El grupo, además de su calidad técnica, se caracteriza por la camaradería y la convivencia dentro y fuera de la cancha. Los tres entrevistados compartieron cómo estas dinámicas fortalecen la confianza y la motivación de los jugadores en un torneo de alto nivel como la Superliga B.
La semifinal que se avecina enfrenta a Talleres con Los Tarcos, un equipo con destacadas estadísticas ofensivas. Sobre la preparación para este encuentro, Bautista Rivera aseguró: “Estos torneos son de paso a paso. Primero tu zona y después vamos viendo con lo que se viene”.
El orgullo de representar a Talleres
Más allá de los resultados, los jugadores resaltaron la satisfacción de representar a Talleres a nivel nacional. Bautista Salta afirmó: “El objetivo nunca va a estar cumplido hasta que lleguemos el domingo a la final. Esa es nuestra gran meta y ganarla claramente. El objetivo secundario era meterse entre los primeros cuatro”.
Con la clasificación asegurada, Talleres continúa preparándose para enfrentar la semifinal y buscar un lugar en la final, consolidando así su presencia en la Superliga B y escribiendo un capítulo histórico para el club y el hockey sobre césped de Entre Ríos.