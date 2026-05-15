Confirman que iba a la escuela y tenía 9 años el niño que murió tras ser atropellado en Villa Elisa

La localidad de Villa Elisa se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de un niño de 9 años que fue atropellado este viernes por un auto, mientras circulaba en bicicleta. El hecho ocurrió alrededor de las 9:10 en la intersección de las calles Rocamora y Emilio Francou.

El comisario Héctor Leonardo Martínez, jefe departamental de Colón, dialogó con Elonce e informó detalles del suceso: "Un automóvil Seat, que era conducido por una mujer oriunda de Villa Elisa, chocó contra la bicicleta, rodado 29, en la cual se conducía el niño de 9 años”.

Pese a la intervención inmediata de Bomberos Voluntarios, personal médico y policial, el menor falleció en el lugar.

Respecto a las circunstancias, Martínez dijo que “el pequeño se trasladaba a la escuela, ya que iba con una mochila”.

“Se hizo presente el fiscal en turno, quien coordinó las tareas que fueron llevadas a cabo por el personal de la división Policía Científica, como así también el médico policial, quienes trabajaron en el lugar haciendo las pericias correspondientes y los análisis a la conductora. La mujer quedó en shock y tuvo que ser asistida”, agregó.

Asimismo, indicó que "se hicieron presentes en el lugar familiares del niño y a la madre se la contuvo. El pequeño se llamaba Juan Cruz Arraigadas Sotelo”.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades, para determinar las circunstancias exactas del accidente. Elonce.com