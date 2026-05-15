Confirman que iba a la escuela y tenía 9 años el niño que murió tras ser atropellado en Villa Elisa

REDACCIÓN ELONCE
La localidad de Villa Elisa se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de un niño de 9 años que fue atropellado este viernes por un auto, mientras circulaba en bicicleta. Se confirmó la identidad.
La localidad de Villa Elisa se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de un niño de 9 años que fue atropellado este viernes por un auto, mientras circulaba en bicicleta. El hecho ocurrió alrededor de las 9:10 en la intersección de las calles Rocamora y Emilio Francou.
El comisario Héctor Leonardo Martínez, jefe departamental de Colón, dialogó con Elonce e informó detalles del suceso: "Un automóvil Seat, que era conducido por una mujer oriunda de Villa Elisa, chocó contra la bicicleta, rodado 29, en la cual se conducía el niño de 9 años”.
Pese a la intervención inmediata de Bomberos Voluntarios, personal médico y policial, el menor falleció en el lugar.
Respecto a las circunstancias, Martínez dijo que “el pequeño se trasladaba a la escuela, ya que iba con una mochila”.
“Se hizo presente el fiscal en turno, quien coordinó las tareas que fueron llevadas a cabo por el personal de la división Policía Científica, como así también el médico policial, quienes trabajaron en el lugar haciendo las pericias correspondientes y los análisis a la conductora. La mujer quedó en shock y tuvo que ser asistida”, agregó.
Asimismo, indicó que "se hicieron presentes en el lugar familiares del niño y a la madre se la contuvo. El pequeño se llamaba Juan Cruz Arraigadas Sotelo”.
El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades, para determinar las circunstancias exactas del accidente. Elonce.com