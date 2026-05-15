Reconocieron al ganador del anteproyecto del futuro complejo termal de Santa Ana

REDACCIÓN ELONCE
La localidad de Santa Ana dio un nuevo paso hacia la concreción de su futuro complejo termal, con la presentación oficial del anteproyecto ganador del concurso provincial de ideas realizado para el desarrollo de las termas, supo Elonce.
La localidad de Santa Ana dio un nuevo paso hacia la concreción de su futuro complejo termal, con la presentación oficial del anteproyecto ganador del concurso provincial de ideas realizado para el desarrollo de las termas. El acto se llevó a cabo en la ciudad de Paraná y contó con la participación del intendente de la localidad, Rogelio Zanandrea; el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; y la presidenta del Colegio de Arquitectos de la provincia, María Gallicchio.
El intendente de Santa Ana destacó la importancia del avance alcanzado tras el hallazgo de agua termal el pasado 30 de agosto de 2024 y remarcó el trabajo conjunto entre las instituciones involucradas.
“Entre todos hemos ido logrando pasos muy importantes. Este es un paso muy importante para la localidad de Santa Ana, después de lo que fue el surgimiento del agua termal el 30 de agosto del 2024”, expresó a Elonce. Señaló además que la presentación en Paraná busca darle difusión al proyecto y avanzar hacia las próximas etapas de concreción de la obra.
En relación a los tiempos previstos para la construcción del complejo, el jefe comunal reconoció la expectativa existente en la comunidad. “Siempre tenemos la experiencia de complejos termales anteriores, que han demorado entre dos, tres y hasta cuatro años la construcción. Nosotros tenemos la expectativa de poder este año conseguir el financiamiento necesario para poder empezar las obras y tal vez en dos o tres años poder tener ya el complejo terminado”, dijo.
Por su parte, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, consideró que el futuro complejo representa un hecho trascendental para el desarrollo turístico provincial. “La verdad que es un acontecimiento sumamente importante que sintetiza la enorme cantidad de acciones y de participaciones. La actividad termal está consolidada en la provincia, es nuestra carta distintiva a nivel nacional como producto”, remarcó.
Satto recordó además el impacto histórico que tuvo el desarrollo termal en Entre Ríos durante las últimas décadas: “Esto ocurrió hace 30 años. Yo viví el proceso de las primeras perforaciones y cómo fue mutando la actividad turística, cómo se fue generando nuevo negocio, nuevos emprendimientos, mano de obra”.
El funcionario también resaltó el esfuerzo realizado por Santa Ana para impulsar el proyecto, recordando las dificultades históricas que atravesó la localidad. “Aparece un municipio, que también habla muy bien de esa organización, muy ordenado, muy sólido, como es el caso de Santa Ana, que ha sufrido el perjuicio por el avance de la construcción de Salto Grande, que le trajo un gran daño en su momento a la localidad, que quedó en un lugar alejado, olvidado. Ellos, con mucho ingenio, pero sobre todas las cosas con muchísimo amor propio, supieron ponerse de pie, estar ordenados. Es ya un municipio turístico, pero ahora hace una apuesta realmente gigantesca, digna de gente muy pujante”, dijo.
En ese sentido, destacó el proceso de organización del concurso y la amplia convocatoria lograda. “Con la colaboración nuestra, del área de Turismo, y fundamentalmente desde el Colegio de Arquitectos, a quienes quiero felicitar por este acompañamiento, logran un hecho que lo van a destacar seguramente: un concurso de ideas donde participan 39 proyectos. Es algo realmente histórico”, agregó.
Finalmente, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, María Gallicchio, valoró la calidad y diversidad de las propuestas presentadas durante el certamen: “Hay un ganador aquí, hay un equipo de 39 personas que participaron y donde hay una riqueza importante. Vamos a exhibir todos los trabajos y luego Sebastián va a mostrar su trabajo en particular, que fue premiado”.
Gallicchio explicó además cómo se desarrolló el proceso de evaluación y selección de los proyectos: “El Colegio de Arquitectos, a través de la solicitud del municipio de Santa Ana, es el organizador. Eso quiere decir que coordina todo el proceso. Hay jurados que son totalmente independientes. Hay un equipo de asesores que son los que formulan todo lo que son las bases y condiciones. A partir de ahí los jurados trabajan en forma anónima. Se presentan estas elaboraciones y ahí está la riqueza de que se elige con libertad y sin saber quién es el ganador hasta el final, cuando se abren los sobres. Este es el momento que queremos disfrutar, porque es el momento de felicidad, de entregar los premios y el reconocimiento”.
El creador del anteproyecto ganador, Sebastián Stechina, destacó el valor de los concursos como herramienta de gestión y proyección arquitectónica. “Los concursos son la herramienta y el instrumento de gestión para poder realizar proyectos que habitualmente no llegan. El Colegio de Arquitectos de Entre Ríos tiene una larga trayectoria en la organización de diversos programas funcionales, así que son oportunidades que la mayoría de los colegas intentamos aprovechar justamente por eso”, dijo.
Stechina explicó la filosofía detrás de su propuesta y su enfoque en la simplicidad y el uso de recursos locales: “Básicamente intentamos que la propuesta sea lo más simple y concretable posible, en virtud de entender un requerimiento muy real, muy palmario, que tenía el municipio. Después, trabajamos con sistemas constructivos locales. Este es un sector donde el desarrollo forestal es muy importante, así que la idea fue utilizar sistemas constructivos que tuvieran que ver con eso. Creo que el proyecto o la idea gustó y ahora quedaría desarrollarla más en detalle, para brindar también un buen servicio a quienes disfruten de este parque termal”.
El arquitecto agregó detalles sobre la ubicación y las soluciones arquitectónicas adoptadas: “Lo que hicimos fue aprovechar al máximo la ubicación, la localización, el entorno inmediato con el lago, las visuales, el paisaje y después la estructuración urbana. Es una ciudad en desarrollo, como todas las ciudades pequeñas o intermedias de la provincia. La localización está en el borde de la costa, así que buscamos ubicar el edificio o conjunto de elementos funcionales bajo una gran galería resuelta con madera, estructura de madera y techo de paja, que además brinda cuestiones relacionadas con el acondicionamiento climático pasivo para reducir costos de mantenimiento. El terreno tiene un pequeño desnivel de casi 3 metros que parece mucho, pero en la extensión del lote genera también un pequeño declive hacia la costanera, y fue donde intentamos aterrazar todo el programa de piscinas”. Elonce.com