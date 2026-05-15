Más de 80 comercios ya adhirieron a Unipase, la tarjeta para estudiantes: el listado de locales

Más de 80 comercios ya están adheridos al programa de beneficios para estudiantes de nivel superior, ofreciendo descuentos en gastronomía, indumentaria, librerías, servicios, salud, recreación y otros rubros. El listado de locales.
En el marco de la política pública que impulsa a Paraná como ciudad universitaria, la Municipalidad junto a las instituciones que forman parte del Consejo Asesor de Marca Paraná, afianzan el crecimiento de la tarjeta de beneficios para estudiantes de nivel superior.
Más de 80 comercios ya están adheridos al programa, ofreciendo descuentos en gastronomía, indumentaria, librerías, servicios, salud, recreación y otros rubros.
A la fecha, más de 2.000 estudiantes ya cuentan con su credencial activa, accediendo a descuentos y promociones en distintos rubros de la ciudad. Actualmente, más de 80 comercios ya se encuentran adheridos al programa.
Esta red de beneficios continúa ampliándose, consolidando un ecosistema donde el sector privado también se involucra activamente en la construcción de una ciudad más inclusiva y orientada a las juventudes.
Beneficio para estudiantes y oportunidad para comerciantes
La iniciativa forma parte de la estrategia integral de Paraná Ciudad Universitaria, que busca fortalecer el vínculo entre la vida académica y la ciudad, promoviendo condiciones concretas que acompañen la experiencia estudiantil.
En este sentido, UniPase no solo representa un beneficio económico, sino también una herramienta para integrar, fidelizar y reconocer a la comunidad estudiantil como actor clave en el desarrollo local.
Desde el Municipio se destaca que UniPase es también una oportunidad para los comercios locales, ya que permite acercarse a un público joven, dinámico y en constante crecimiento, fortaleciendo el consumo local y generando nuevas oportunidades de desarrollo económico.
En este sentido, se encuentra abierta la convocatoria a comercios que deseen sumarse a la red de beneficios, incorporando promociones exclusivas para estudiantes universitarios.
Para eso deben completar el siguiente formulario: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-YF2JtRoGr8yQtxotRxXPf_m-alKfIZhWjHtdpucdXij49Q/viewform
La lista de comercios adheridos
Entre los comercios que actualmente forman parte de UniPase se encuentran:
Albina; Alsur; Barzola Fernando; Beter Deportes; Black Baley Deportes; Buenarda; By M SAS; Café Random; Café Tuba; Calzados Beter; Calzados Bucanero; Calzados Centro; Calzados Privilege; Casa del Mestre; Centro Óptico V&V; Cine Sunstar; City Shoes; Colección de Aromas; Consilio Studio; Coquitos Paraná; Cotapa Mercado Sud; CTC Indumentaria; Desiree; Don Juancito; Dulces Patricia; Eco Diseño Paraná; El Almacén Rotisería.
El Profesional; Entre Ríos Colchones; Eunoia Paraná; Farmacia Cura Álvarez; Farmacia Paraná; Fuxia Talles Reales; Gimnasio Aries; Gioco; Imperium Paraná; Invictvs Juegos y Comiquería; Joyas Artesanales; La Fourchette; Leonardo Premaries; Little Zoo; Live Rock; Locativa; Luz Cande Indumentaria; Madreselva; Manchino; Maravilloso Mundo; Mate Entrerriano; Miss Frutas; Mueblería Pellegrini; Multibike Tienda; Nérida Calzados.
Óptica Schellhas; Pan – Panadería Artesanal; Paraná Sanitarios; Parientes del Bar; Pauletti; Pinturería Imperio; Pizzería Nógaro; Poppi Aromas; Punta Tombo Indumentaria; Punto Encuentro; Punto Pollo; Quesos y Salames; Quinta El Campito; Raffe; Russell Beer Pub; Sanarte Arte Cuero; Sirirí Aventura; SR Carteras; Superpancho27; Tequila; Tienda El Mago; Trentina; Tres Sabores; Vai Deco; American English; Style Mobile.
¿Cómo tener tu UniPase?
Los estudiantes interesados en acceder a UniPase pueden gestionarlo de manera simple y gratuita a través de la plataforma Mi Paraná, completando el formulario de inscripción y acreditando su condición de estudiante regular en una institución de nivel superior de la ciudad. Una vez validada la información, recibirán una credencial digital que podrán utilizar directamente desde su dispositivo móvil para acceder a los beneficios en los comercios adheridos.
UniPase se consolida así como una herramienta clave dentro de la visión de Paraná como ciudad universitaria: una ciudad que recibe, acompaña y proyecta a quienes eligen formarse en ella, apostando al conocimiento, la cercanía y la construcción de comunidad.