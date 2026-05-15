AGMER juntó firmas en "contra de la reforma previsional" y pidió discutir los "aportes patronales"

La seccional Paraná de AGMER realizó este viernes una jornada de recolección de firmas en la peatonal San Martín para manifestar su rechazo a una posible reforma del sistema previsional provincial. La actividad tuvo como eje la defensa de la Ley 8732 y del régimen jubilatorio vigente en Entre Ríos.

La iniciativa busca reunir adhesiones para presentar un petitorio ante la Legislatura provincial solicitando a diputados y senadores que mantengan el 82% móvil y el actual mecanismo de cálculo de los haberes jubilatorios.

En diálogo con Elonce, el secretario general de AGMER Paraná, Manuel Gómez, sostuvo que la preocupación del sector pasa por el enfoque con el que, según indicó, se analiza una eventual modificación del sistema previsional.

“No es una discusión entre el gobierno y los sindicatos”

“Estamos en una actividad en el marco de las jornadas de visibilización que estamos haciendo con la multisectorial para dar a conocer la preocupación que tenemos sobre el intento de reformar el sistema previsional desde una mirada regresiva”, expresó Gómez.

En ese sentido, el dirigente sindical afirmó: “Acá no hay una discusión entre el gobierno provincial y los sindicatos; acá es una discusión de la ciudadanía entrerriana y de los trabajadores”.

Además, consideró que una modificación del esquema actual podría afectar tanto a empleados activos como jubilados. “Lo que se intenta reformar va a golpear de lleno sobre el bolsillo de los trabajadores en actividad y también sobre el de los jubilados”, aseguró.

Desde temprano, afiliados y ciudadanos se acercaron a firmar el petitorio instalado en la peatonal. Según señaló Gómez, la respuesta de quienes transitaban por la zona fue inmediata.

Secretario general de AGMER Paraná, Manuel Gómez.

“Nos sorprendió gratamente que no habíamos alcanzado a acomodar las cosas y ya se nos estaban acercando para firmar”, indicó el secretario general de AGMER Paraná.

Reclamos por los aportes patronales

Durante la entrevista, Gómez explicó que desde el gremio mantuvieron reuniones con legisladores provinciales de distintos bloques para expresar su posición sobre el debate previsional.

“Nosotros hemos estado en distintas reuniones con senadores y diputados llevando nuestras inquietudes y nuestros puntos de vista”, señaló.

El dirigente también remarcó que el planteo sindical apunta a discutir otras fuentes de financiamiento para la Caja de Jubilaciones y no únicamente el aporte de los trabajadores.

“La caja de jubilaciones tiene dos soportes: el aporte del trabajador y el aporte patronal. Nosotros entendemos que también se tiene que trabajar sobre esa variable y no solamente sobre el bolsillo del trabajador”, afirmó a Elonce.

Finalmente, desde AGMER insistieron en la necesidad de que la ciudadanía siga de cerca el debate sobre el sistema previsional provincial y acompañe el petitorio presentado por los gremios.