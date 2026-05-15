AGMER Paraná juntará firmas "en defensa de las jubilaciones provinciales"

AGMER Seccional Paraná convoca a los delegados a participar de una jornada de organización y recolección de firmas en defensa del sistema previsional provincial, que se llevará adelante este viernes 15 de mayo.

La actividad comenzará a las 9:00 hs en la sede sindical ubicada en Laprida 136, donde se coordinarán las acciones vinculadas a la campaña de firma de petitorios dirigida a la ciudadanía.

La iniciativa tiene como objetivo “solicitar a diputadas, diputados, senadoras y senadores del Poder Legislativo de Entre Ríos la defensa de las jubilaciones provinciales, garantizando el 82% móvil y el cálculo del haber previsional establecidos en la Ley 8732”.

Posteriormente, se trasladarán a la intersección de San Martín y La Paz para continuar con la jornada de difusión y recolección de firmas junto a la comunidad a partir de las 9:30hs.

Desde AGMER Paraná destacaron “la importancia de la participación colectiva para fortalecer la defensa de los derechos previsionales de las y los trabajadores”.