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AGMER Paraná juntará firmas "en defensa de las jubilaciones provinciales"

AGMER Paraná realizará este viernes una jornada de recolección de firmas en defensa de las jubilaciones provinciales. Será a partir de las 9.30 en la intersección de San Martín y La Paz.

15 de Mayo de 2026
Este viernes Agmer Paraná recopilará firmas en defensa del sistema previsional
Este viernes Agmer Paraná recopilará firmas en defensa del sistema previsional

AGMER Paraná realizará este viernes una jornada de recolección de firmas en defensa de las jubilaciones provinciales. Será a partir de las 9.30 en la intersección de San Martín y La Paz.

AGMER Seccional Paraná convoca a los delegados a participar de una jornada de organización y recolección de firmas en defensa del sistema previsional provincial, que se llevará adelante este viernes 15 de mayo.

 

La actividad comenzará a las 9:00 hs en la sede sindical ubicada en Laprida 136, donde se coordinarán las acciones vinculadas a la campaña de firma de petitorios dirigida a la ciudadanía.

 

La iniciativa tiene como objetivo “solicitar a diputadas, diputados, senadoras y senadores del Poder Legislativo de Entre Ríos la defensa de las jubilaciones provinciales, garantizando el 82% móvil y el cálculo del haber previsional establecidos en la Ley 8732”.

Posteriormente, se trasladarán a la intersección de San Martín y La Paz para continuar con la jornada de difusión y recolección de firmas junto a la comunidad a partir de las 9:30hs.

 

Desde AGMER Paraná destacaron “la importancia de la participación colectiva para fortalecer la defensa de los derechos previsionales de las y los trabajadores”.

Temas:

Agmer Paraná firmas jubilaciones
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